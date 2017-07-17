iPhone 8 eksik özelliklerle geliyor!

BU yılın Apple için büyük bir yıl olması beklenmekte. Bunun sebebi de iPhone'un onuncu yılı olması ve iPhone 8'in bu yüzden oldukça özel bir model olarak normalden daha fazla teknoloji ve özelliğe sahip olmasının beklenmesi. Ancak bu hedef, şaşırtıcı olmayan bir şekilde problemleri de beraberinde getirmekte ve buna bağlı olarak da telefonun iki yeni ve büyük özelliğinin yayım anında hazır olmama ihtimali ortaya çıkmış durumda.Anlaşıldığı kadarıyla donanım kısmında bir sorun olmasa da, Fast Company ile konuşan bir kaynak, yazılımın bazı parçalarının hazır olmadığını belirtmekteydi. En dikkat çeken sorun ise, uzun zamandır söylentisi bulunan kablosuz şarj özelliğini güçlendiren yazılımın henüz tamamen hazır olmaması. Görünene göre Apple, Qi kablosuz şarj standardını veya bunun bir sürümünü kullanmakta ve bu yüzden de ilk söylentilerde belirtildiği gibi uzun menzilli bir şarj özelliği beklememekte fayda var.Ancak görünene göre Apple'ın daha standart çözümü de yazılım olarak tamamen hazır değil ve bu yüzden firma, iPhone 8'leri kablosuz şarj özelliğine sahip olarak sunarak, sadece yazılım mükemmelleştiği zaman bu özelliği aktif hale getirebilir. Yakın zaman önce benzer bir söylentinin daha ortaya çıktığı ve Apple'ın iPhone 7 Plus üzerindeki Portre Modu için de aynı şeyi yaptığı düşünülürse bu durumun da inanılır olduğu rahatlıkla söylenebilir. Firma, gereken donanımı telefonun içerisine yerleştirecektir ancak yazılımı, sadece firmanın beğendiği bir noktaya ulaşıldığında yayımlayacak ve aktif edecektir.Ancak tek sorun kablosuz şarj yazılımı değil ve görünene göre telefonun ön yüzündeki 3D algılayıcı da tam olarak hazır değil. Bu da uzun zamandan beri söylentileri dolaşan bir diğer özellikti ve yüz tanıması için kullanılacağı düşünülüyordu. Kaynaklar bu amacı doğrulamasa da, donanımın hazır olduğunu ancak yazılımın henüz hazır olmadığını söylemekteler.Bu yüzden bu özelliğin de iPhone 8 sunumunun sonrasında aktif edilmesi mümkün gözüküyor ancak kaynak, 3D algılayıcının yazılımının zamanında hazır olacağını düşünüyor.Ancak bu iki özellik yayıma yetişmese bile iPhone 8'in muhtemelen en büyük özelliği olan ekranın içerisine işlenmiş parmak izi tarayıcısı hazır olacak gibi gözüküyor.Ancak iPhone 8'in nasıl problemleri veya özellikleri olursa olsun, uzun bir süre beklemek zorunda kalmayacağız çünkü telefonun yayımı için Eylül yada Ekim ayı muhtemel gözüküyor.



