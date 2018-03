iPhone 7 Türkiye fiyatları belli oldu...iPhone 7 kaç lira.. iPhone 7 plus fiyatı ne kadar?

APPLE'IN 7 Eylül 2016'da ABD’nin San Francisco eyaletinde büyük bir organizasyon ile tanıtımını yaptığı yeni modellerinden olan iPhone 7'lerin merakla beklenen Türkiye satış fiyatı belli oldu.

Apple Ceo'su Tim Cook'un tanıtımını yaptığı iPhone 7'lerin fiyatı ile ilgili sorular tanıtım sonrası forumlarda sıkça sorulmaya başlanmıştı.

İPHONE 7 VE 7 PLUS TÜRKİYE FİYATLARI BELLİ OLDU

iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'lar Eylül ayı ortasında dünya genelinde satışa sunulmuştu. 2 hafta içerisinde yani Ekim ayının ortasında Türkiye'de de satışı başlayacak olan iPhone 7'lerin Türkiye fiyatları da belli oldu. (Rıdvan Turşak)

İşte meraklılarının beklediği o sorunu cevabı..

iPHONE 7 KAÇ PARA?

iPhone 7 32GB – 3250TL

iPhone 7 128GB – 3650TL

iPhone 7 256GB – 4050TL



iPHONE 7 PLUS KAÇ PARA?

iPhone 7 Plus 32GB – 3800TL

iPhone 7 Plus 128GB – 4200TL

iPhone 7 Plus 256GB – 4600TL





