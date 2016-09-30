iPhone 7 Türkiye fiyatları belli oldu...iPhone 7 kaç lira.. iPhone 7 plus fiyatı ne kadar?

Apple Ceo'su Tim Cook'un tanıtımını yaptığı iPhone 7'lerin fiyatı ile ilgili sorular tanıtım sonrası forumlarda sıkça sorulmaya başlanmıştı.
İPHONE 7 VE 7 PLUS TÜRKİYE FİYATLARI BELLİ OLDU
iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'lar Eylül ayı ortasında dünya genelinde satışa sunulmuştu. 2 hafta içerisinde yani Ekim ayının ortasında Türkiye'de de satışı başlayacak olan iPhone 7'lerin Türkiye fiyatları da belli oldu. (Rıdvan Turşak)
İşte meraklılarının beklediği o sorunu cevabı..
iPHONE 7 KAÇ PARA?
iPhone 7 32GB – 3250TL
iPhone 7 128GB – 3650TL
iPhone 7 256GB – 4050TL
iPHONE 7 PLUS KAÇ PARA?
iPhone 7 Plus 32GB – 3800TL
iPhone 7 Plus 128GB – 4200TL
iPhone 7 Plus 256GB – 4600TL
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