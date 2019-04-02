'iPhone 11’den ilk görüntüler sızdı'

APPLE'IN yeni nesil telefonu iPhone 11'e ait olabilecek yeni çizimler sızdırıldı. Teknik çizimler, yeni cihazlarda kameralara büyük bir güncelleme geleceğine dair söylentileri doğrular nitelikte. Ancak iPhone 11 çizimleri doğru çıkarsa Apple hayranları telefondaki kameraların konumundan mutlu olmayabilir. Daha önce hayranlar tarafından hazırlanmış birçok iPhone 11 tasarımı görmüştük. Ancak şimdi ilk kez fiziksel tasarımın gerçek kanıtı olabilecek çizimler ortaya çıktı.

'YENİ GÜNCELLEME TELEFONA FAZLADAN KAMERA EKLİYOR'

Çizimlere göre yeni güncelleme telefona fazladan bir kamera ekliyor. Böylece telefonda toplam üç kamera olacak. Bu da iPhone fotoğrafçılığını yepyeni bir boyuta çekecek. Ancak üçüncü lensin ne amaçla kullanılacağı bilinmiyor. Yeni kameranın ultra geniş açılı bir lensi olması mümkün. Samsung'un ve Huawei'nin en son cihazlarında bu tarz lensler bulunuyor. Ultra geniş açılı lensler çok etkileyici panaromik fotoğraflar çekmeyi ve ekrana çok daha fazla şey sığdırmayı mümkün kılıyor. Yine de bu iPhone 11 çizimleri henüz doğrulanmış değil. Çin mikro blog sitesi Weibo'da yayımlanan çizimlerin gerçekten Apple'a ait olup olmadığını doğrulamak şu anda mümkün değil.