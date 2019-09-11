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iPhone 11 ve iPhone 11 Pro tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

Teknoloji devi Apple, geleneği bozmadı. Her yıl eylül ayında yeni modelini tanıtan Apple, bu yıl da iPhone 11 ve iPhone 11 Pro modelini tüm dünyaya tanıttı. iPhone 11'in özellikleri ve fiyatı açıklandı. iPhone 11'in 699 dolardan, iPhone 11 Pro'nun fiyatının 999 dolar, iPhone 11 Pro Max ise 1099'dan piyasaya sürüleceği duyuruldu.

TEKNOLOJİ 10.09.2019, 21:41
iPhone 11 ve iPhone 11 Pro tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri
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AKILLI telefon dünyasının öncülerinden olan Apple, yeni telefon modeli olan iPhone 11’i San Francisco’da düzenlenen lansmanda tanıtıyor. APPLE ARCADE Apple, aylar önce duyurduğu Arcade'nin detaylarını paylaştı. Apple Arcade, 19 Eylül'de 150 ülkede aylık 4.99 dolardan hizmete girecek.

APPLE TV PLUS

Apple, Netflix'e rakip olarak Apple TV Plus'ı 1 Kasım'da 100'ü aşkın ülkede kullanıma sunacak. Apple TV Plus'ın aylık 4.99 olacağı duyuruldu. Apple ürünü alanlara 1 yıl Apple TV+ ücretsiz.

APPLE IPHONE 11

Apple, dünyanın merakla beklediği iPhone 11 modelini tanıttı.Phone 11'in 699 dolardan başlayan fiyatlarla piyasaya sürüleceği duyuruldu.iPhone 11'in, dünyanın en hızlı işlemcisine sahip akıllı telefon olduğu vurgulandı.A13 Bionic hem CPU hem de GPU performansı olarak dünyanın en hızlısı...12 megapixel'li derinlik algılayıcı kamera tanıtıldı.Yeni kameralardan biri 120 derece ultra geniş açıya sahip.Ön kamera artık daha geniş açılı, ağır çekim özelliği var ve 4K video çekiyor.

iPHONE 11 PRO

iPhone 11 Pro 4 farklı renk seçeneğiyle geliyor. A13 Bionic, düşük güç tüketimi ve makine öğrenme üzerine kurulu. Yeni iPhone 11 Pro, 2 farklı ekran boyutuna sahip ve ekranı 1200 nits gibi oldukça yüksek bir parlaklığa ulaşabiliyor.Yeni yapay zeka birimi saniyede 1 Trilyon işlem yapabiliyor.

#iPhone 11 Pro #iPhone 11
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