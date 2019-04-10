iPad için WhatsApp geliyor...

WHATSAPP kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. WhatsApp geliştiricilerinin bir süredir uygulamanın iPad sürümü üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Uzun yıllardır WhatsApp'ın iPad'lere gelmesi beklenen bir gelişmeydi ve kullanıcıların bu isteği nihayet gerçekleşiyor. WhatsApp'ın iPad sürümünün ilk görüntüleri de internete sızdı.

Tamamen iPad ile uyumlu bir hale gelen WhatsApp, aslında iPad için yeni bir uygulama olarak değil; bir güncelleme olarak tablete sunulacak. iPhone kodları üzerinde ekleme işlemi yapıldığı için de entegrasyon sürecinin kısa olması bekleniyor.

Ekran görüntülerine bakıldığında Durum sayfası başta olmak üzere WhatsApp'ın iPhone'lardan gördüğümüz arayüzünün birebir iPad'lere taşındığı dikkat çekiyor. Sohbet ekranı ise WhatsApp Web'de olduğu gibi iki sütun halinde kullanıcıların karşısına çıkıyor.

iPad'e kurulan WhatsApp ile sesli veya görüntülü çağrı yapılabileceği gibi, ses kaydı yollanabilecek ve Touch ID desteği ile WhatsApp kilitlenebilecek. WhatsApp'ı iPad'de kullanmak için telefon numarası gerekiyor; eğer telefonunuzdaki WhatsApp numarasını iPad'e taşırsanız telefonunuz üzerinden WhatsApp'ı kullanamıyorsunuz.

WhatsApp'ın iPad desteğini ne zaman sunacağı bilinmiyor; ancak ekran görüntüleri geldiğine göre çok beklemeyeceğimiz kesin.