iOS8.2 güncellemesi yayınlandı! Hemen indirin

Apple’ın yeni nesil Mac modeli olan 12 inç ekranıyla, 13.1mm’e indirilen kasa kalınlığı ve yenilenen klavyesiyle Apple kullanıcılarının beğenisini kazanan MacBook’un hemen öncesinde Apple’ın akıllı saat modeli olan Apple Watch da resmen tanıtılmıştı. Apple’ın geleneksel bir hal alan Eylül ayındaki tanıtım etkinliği, ilk kez yine kendi etkinliği altında gölgelendi desek pek de yanılmış olmayız. Yeni nesil Mac modeli ve Apple Watch’ı kullanıcı karşısına çıkaran Apple, son olarak iOS8.2’nin artık tüm kullanıcılar için indirilebilir olmasıyla noktaladı. Kısa bir süre önce iOS8.3’ün hazırlıklarına başlandığı ve geliştiriciler için ilk Beta sürümü yayımlanan sürümün Türkçe Siri’yesahip olacağı da sızdırılmıştı. Her bir iOS kullanan cihazdan cihaza farklılık gösteren fakat ortalama 500 MB büyüklüğündeki iOS8.2, aslında “işte şimdi oldu” dedirtecek iyileştirmeler ve güncellemelerle geldi.