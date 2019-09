iOS 13 yayınlandı! iOS 13 nasıl yüklenir?

APPLE, iPhone 6s öncesinde tanıtılan modelleri eski iPhone kategorisine atadı. Bu nedenle güncelleme iPhone 6s öncesinde tanıtılan iPhone 5s, iPhone 6 gibi modellere sahip olan kullanıcılar maalesef güncelleme uyarısı görmeyecek.

iOS 13 nasıl yüklenir?

iPhone kullanıcılarının iOS 13 güncellemesini yüklememek için “Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme” yolunu takip etmesi yeterli. Böylece iOS 13 nasıl yüklenir? sorusunun cevabını vererek detaylara geçelim.

iOS 13 güncellemesini alan iPhone modelleri

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

iPhone SE

iPod touch (7. jenerasyon)

iOS 13 duyurulduğundan bu yana akıllara gelen ilk özellik karanlık mod. Daha önce Mac için kullanıma sunulan ve günümüzde telefonların vazgeçilmezi haline gelen karanlık mod, iOS 13 sürümü ile birlikte iPhone modellerine geliyor.

Apple’ın varsayılan uygulamalarının tamamı karanlık mod ile uyumlu hale getirildi. Fotoğraflar uygulaması başta olmak üzere Ayarlar’dan Takvim’e onlarca uygulama yapılan değişiklikler sonrasında daha kullanıcı dostu hale geldi.

Fotoğraflar uygulamasında artık gün, ay ve yıl gibi kategoriler daha belirgin hale getirildi. Eski fotoğraflara göz atmanın çok daha kolay hale geldiği uygulama, aynı zamanda fotoğrafların düzenlenmesi konusunda büyük yol kat etti.

Çektiğiniz bir fotoğrafta ışığın uzaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Böylece portre fotoğrafları üzerindeki hakimiyet artarken, tek dokunuşla fotoğrafın önceki halini görebiliyor, düzenleme ekranında bir videonun yönünü döndürebiliyorsunuz.

Google Haritalar’ın en beğenilen özelliklerinden Sokak Görünümü, iOS 13 ile Apple Haritalar’a geliyor. Sokakların görüntülenmesi için yüzlerce arabanın yanı sıra uçaklardan yardım alan Apple, yıl sonunda bu özelliği ABD’ye açacak.

Diğer ülkelerde kullanıma sunulması ise biraz zaman alacak. iOS’un yeni sürümü ile Face ID‘nin yüzde 30 daha hızlı çalıştığı, uygulama ve güncelleme boyutlarında ise neredeyse yarı yarıya düşüş yaşandığı belirtiliyor.

Apple ile Giriş Yap dönemi başladı!

Bir uygulamaya kayıt olurken kullandığımız Facebook ile giriş yap / Google ile giriş yap gibi opsiyonlara “Apple ile giriş yap” ekleniyor. iOS 13 ile birlikte kullanıcılar herhangi bir kişisel veri paylaşmadan, uygulamalarda ve internet sitelerinde oturum açabiliyor.

Kayıt için e-posta adresi talep eden servislere, Apple’ın oluşturduğu rastgele adreslerden birini atayabiliyorsunuz. Hepsine farklı bir e-posta adresi atadığınız için rahatsız edici e-postaların önüne geçmiş oluyorsunuz.

İki kullanıcı arasında özel animojiler tanımlanmasına izin verilirken, Memoji çıkartmaları ile mesajlaşmalar daha eğlenceli hale geldi. Bu özellik için Apple A9 veya daha yeni bir işlemcinin yer aldığı iPhone modeline sahip olmak gerekiyor.

Konum izinleri konusunda harekete geçen Apple, artık isterseniz uygulamaların her defasında konum izni sormasını sağlayabiliyor. Ek olarak arka planda izleme uyarıları ile uygulamaların izniniz dışında bir işlem yapılması engelleniyor.

iOS’un bu sürümünde Kısayollar uygulaması varsayılanlar arasına giriyor. Ayrıca, kullanıcılar artık cihazlarda kurumsal ve bireysel amaçlı farklı iCloud hesapları kullanabiliyor.

AirPods kullanırken Siri gelen mesajları okuyabiliyor ve doğrudan kulaklık üzerinden yanıtlamanıza imkan tanıyor. Buna ek olarak herhangi bir arkadaşınızla dinlediğiniz şarkıyı tek bir dokunuşla paylaşabiliyorsunuz. HomePod’a Handoff desteği kazandıran Apple bu sayede iPhone’da çalan bir müziğin doğrudan hoparlörden devam etmesine imkan tanıyor.