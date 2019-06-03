iOS 13 tanıtıldı: İşte iPhone'lara gelen tüm yenilikler

APPLE, TSİ 20:00'da başlayan Dünya Geliştiriciler Konferansı WWDC etkinliğinde iOS 13 ile birlikte gelecek özellikleri resmi olarak açıkladı. Şirket, yeni iOS 13'ün her zamankinden daha iyi bir performansa sahip olacağını söyledi. İşte iOS 13 ile birlikte iPhone'lara gelecek yenilikler.

FaceID kullanarak telefonunuzun kilidini açarken yüzde 30'luk bir hız artışı

Uygulamaların boyutlarında yüzde 50, güncelleme boyutlarında yüzde 60 azalma

Uygulamalar önceki iOS sürümlerine oranla iki kat daha hızlı başlatılacak.

Güncellenen Mail, Notes ve Safari uygulamaları

AirPod'ları kullanarak bir arkadaşınızla müzik paylaşmanızı sağlayan bir Share Audio özelliği

Yeni Memoji ve Animojiler ile daha fazla kişiselleştirme seçeneği

Memoji'ler için çıkartma paketleri

Portre aydınlatma modu, Highkey Mono özelliği sayesinde cildin pürüzsüzleşmesine ve gözlerin parlatılmasına yardımcı olan ışığın yoğunluğunu değiştirmenizi sağlar

Fotoğraflar'daki resim düzenleme özelliğine eklenen yeni tasarım

Yeni video düzenleme arayüzü

Sosyal medya girişlerinde artık e-posta yazmanız gerekmeyecek. Apple, sizin için rastgele bir e-posta adresi oluşturarak gizliliğinizi koruyacak

Harita uygulamasına yollar, plajlar, binalar ve diğer alanların öncekinden daha ayrıntılı olarak eklendi

Harita uygulamasının ana ekranında yeni bir sık kullanılanlar özelliği

Harita uygulamasında Google Street View ile benzer mantıkça çalışan etrafa bakma özelliği

Haritalar uygulamasında çevrenizde gösterilen belirli yerler hakkında daha fazla bilgi edinmenizi sağlayan etiketler özelliği

Sistem genelinde kullanılabilecek karanlık mod

Yeni Watch OS sistem sağlık uygulamasında mevcut olan tüm fonksiyonlar iOS 13 ile birlikte iPhone'larda da mevcut olacak.

Apple Music'e eklenen eş zamanlı şarkı sözleri

Mail uygulamasına yeni yazı karakterleri eklendi

