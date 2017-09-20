iOS 11 yayınlandı

UZUN bir süredir test aşamasında olan iOS 11 güncellemesini bugün yayınladı. iPhone’a ve iPad’e yepyeni özellikler ekleyen iOS 11 güncellemesi nasıl kurulacak merak edilenler arasında. iOS 11 güncellemesine talep yoğun olduğundan Apple’ın serverlarından indirme işlemi biraz yavaş oluyor. Peki iOS 11 güncellemesi nasıl kurulacak, hangi cihazlar güncelleme alacak?

iOS 11 GÜNCELLEMESİ HANGİ CİHAZLARDA GEÇERLİ

iOS 11 güncellemesİ

iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus,

iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X,

12.9 inç iPad Pro, 2. nesil 12.9 inç iPad Pro, 1. nesil 10.5 inç iPad Pro, 9.7 inç iPad Pro,

iPad Air 2, iPad Air, iPad 5. nesil, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2 ve iPod Touch 6. nesil cihazlarda geçerli.

iOS 11 NASIL KURULUR?

Birçok yeniliği bünyesinde bulunduran iOS 11, bugün Türkiye saatiyle 20:00’dan itibaren indirilmeye başlandı. Bugün saat 20:00’dan sonra Ayarlar > Genel > Yazılım güncelleme bölümünden güncellemeleri kontrol ederek yeni sürümü iPhone veya iPad’inize indirebilirsiniz.

iOS 11, dünyanın en gelişmiş mobil işletim sistemi iOS için yeni bir standart belirliyor. iPhone'u her zamankinden daha iyi, iPad'i ise hiç olmadığı kadar yetenekli hale getiriyor. Ve şimdi, artırılmış gerçekliğe yönelik oyun ve uygulamalar için inanılmaz olasılıklara da ev sahipliği yapıyor. Kısacası iOS 11 sayesinde iPhone ve iPad en güçlü, en kişisel ve en akıllı hallerine bürünüyor.

iOS beta sürümü de aşağıdaki gibi kuruluyor

– Apple Beta Yazılım Programı web sitesini Safari tarayıcınız üzerinden ziyaret edin. Kayıt Ol'a tıklayın ya da Apple ID kimlik bilgilerinizle oturum açın. Daha sonra Apple Beta Yazılım Programı kayıt şartlarını onaylayın.

– İlgili sayfada iOS sekmesi seçili haldeyken, başlarken bölümünü de açın ve “iOS cihazınızı kaydedin- Enroll your iOS device” yazısına tıklayın. Cihaz kaydetme ekranı açıkken ve iOS sekmesi seçiliyken aşağı inip “Profili indir-Download Profile” tıklayıp izin verin. Son olarak yükleye basın ve iOS Beta Yazılımı Profilini yükleyerek cihazınızı kapatıp açın.

– Son olarak Betayı kuracağın cihazın Ayarlar menüsüne gidin ve Genel altında bulunan Yazılım Güncelleme’ye tıklayın. Ardından İndir ve Yükle’ye dokunup iOS 11’i yükleyin.

iOS 11 İLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER

-Yeni Dosyalar uygulaması tüm dosyalarınızı bir araya getiriyor. Böylece hepsini tek bir yerde görebiliyor, arayabiliyor ve düzenleyebiliyorsunuz. Son kullandığınız dosyalar için özel bir yeriniz bile var. iPad'inizdekilerin yanı sıra uygulamalarınız, diğer iOS aygıtlarınız, iCloud Drive ve Box veya Dropbox gibi hizmet sağlayıcılarında depoladığınız tüm dosyalar için.

-Yeni Dock, iPad'in temelinde yapılmış bir değişim. O an hangi ekran açık olursa olsun, tek bir kaydırma hareketiyle uygulamaları açabiliyor ve aralarında hızla geçiş yapabiliyorsunuz. Dilerseniz favori uygulamalarınızı ekleyerek Dock'unuzu kişiselleştirebiliyorsunuz. Son açtığınız ya da iPhone veya Mac'inizde açık olan uygulamalar Dock'un sağ tarafına ekleniyor.

-iOS 11 ile aynı anda birden fazla iş yapmak şimdi çok daha kolay ve doğal. İkinci bir uygulama açmak isterseniz doğrudan Dock'tan açabilir, açık olan iki uygulamayı Slide Over veya Split View görünümlerinde aynı anda kullanabilirsiniz. Slide Over'da ikinci uygulamayı sola da sürükleyebilirsiniz. Ve yeniden tasarlanmış Uygulama Değiştirici ile, favori App Spaces'ınıza dönebilirsiniz.

-Sürükle ve Bırak şimdi iPad'de. Yani metinleri, fotoğrafları ve dosyaları bir uygulamadan diğerine kolayca taşıyabilirsiniz. iPad'in göz alıcı büyüklükteki Multi-Touch ekranına göre tasarlanan bu deneyim tam anlamıyla büyüleyici. Sadece tek dokunuşla, ekranın herhangi bir yerindeki neredeyse her şeyi taşıyabilirsiniz.

APPLE YENİ GÜNCELLEMESİ İLE BAZI UYGULAMALAR ÇÖKTÜ

Apple’ın en yeni işletim sistemi güncellemesi iOS 11’i yükleyenler, telefonlarındaki bazı uygulamaların çalışmaz hale geldiğini görebilir.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre Çalışmayan uygulamaların büyük kısmı son iki yılda herhangi bir güncelleme yapılmamış olan uygulamalar. Bu uygulamaların çoğu üreticileri tarafından da artık desteklenmese de aralarında hâlâ kullanılanlar mevcut.

Yeni iOS 11’in bazı uygulamaları çalışmaz hale getirmesinin nedeni, işletim sisteminin sadece 64-bit kodlama sistemiyle yazılan uygulamaları destekleyecek olması.

Apple, 32-bit yazılımları desteklemeyi bırakarak işletim sisteminin daha hızlı çalışmasını sağlamak istiyor.

App Store, Haziran 2015’ten bu yana 64-bit desteği olmayan uygulama güncellemelerini reddediyor.

Aslında bu, işletim sistemlerinin uzun süre yazılımları destekleme eğilimiyle çelişen bir adım.

Surrey Üniversitesi bilgisayar bölümünden Profesöt Alan Woodward “İki yıl bir şeyin işe yaramaz hale gelmesi için çok kısa bir süre. Çok hızlı ilerleyen teknoloji dünyası için bile. Firmaların çoğu-ki Microsoft buna en iyi örnek- ürünleri mümkün olduğunca uyumlu tutmaya çalışıyor. iOS 11’in 32-bit sistemi desteklemesi büyük bir yük değil. Apple’ın hızı artırmak ve insanların ileriye bakmasını sağlamaya çalıştığını söylemek zor değil” dedi