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iOS 11, iPhone’ların hesap makinesini bozdu!

Apple’ın sorunlarla dolu yeni işletim sistemi sürümü iOS 11, iPhone’lardaki hesap makinesinin çalışmamasına yol açtı

iOS 11, iPhone’ların hesap makinesini bozdu!

Apple’ın sorunlarla dolu yeni işletim sistemi sürümü iOS 11, iPhone’lardaki hesap makinesinin çalışmamasına yol açtı

24 Ekim 2017 Salı 17:15
iOS 11, iPhone’ların hesap makinesini bozdu!
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19 Eylül’den itibaren kullanıma açılan iOS 11, kullanıcılara enteresan hatalar yaşatmaya devam ediyor. Son hata ise hesap makinesinin çok basit toplama işlemlerini bile hatalı sonuçlarla yapıyor olması.
Bir Reddit kullanıcısının tespit ettiği bu hatada hesap makinesi, 1+2+3 işleminin sonucunu 6 yerine 23 ya da 24 olarak hesaplıyor. Yalnız bu toplama işlemi biraz daha yavaş yapıldığında sonuç doğru çıkabilir. Redditor, bu hatanın toplama işleminin hızlı şekilde yapıldığı sırada ortaya çıktığını söylüyor.
 
iOS 11’deki tek hatanın hesap makinesiyle sınırlı kaldığını söylemek isterdik fakat maalesef durum böyle değil. Kullanıcılar, cihazlarının pil performansından, uygulamaların sık sık çöküp donmalarından da fazlasıyla şikayetçiler.
 
Bu hataların yeni nesil telefonlarda değil (gerçi ben iPhone 7 Plus kullanıyorum ve güncellemeleri yapmış olmama rağmen sık sık kullandığım WhatsApp’ta enteresan hatalarla karşılaşmaya devam ediyorum) daha çok iPhone 5s, 6 ve 6 Plus modellerinde görüldüğünü belirtelim. 
 
Tüm bu hatalar birer yazılımsal sıkıntının sonucunda oluştuğu için gelecek bir sonraki güncellemeler, bu hataların ortadan kalkmasını sağlayacaktır. 

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Anahtar Kelimeler:
AppleıphoneIOS 11
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