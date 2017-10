iOS 11 ile iPhone'lara 'gizli tuş' geldi

APPLE'IN yeni mobil işletim sistemi iOS 11 iPhone ve iPad kullanıcılarının beğenisine 19 Eylül'de sunulmuştu.



Yeni iOS ile iPhone'lar pek çok yeni özellik geldi.



iOS 11'in kullanıma girmesiyle birlikte iPhone'lara gelen çok ilginç bir özellik var.



Artık iPhone'unuzu kapatmak için güç tuşuna 3 saniye basılı tutmak yerine başka bir işlem uygulamayabileceksiniz.



Ayarlar > Genel > Kapat (En altta)'a basmanız halinde yine kapatma ekranına çıkabiliyorsunuz.



Söz konusu yeni özellik iPhone'daki "gizli tuş" olarka da anılıyor



Milyonlarca kullanıcının beğenisine sunulan iOS 11 için şikayetler bir süredir sıklıkla dile getiriliyordu.



Birçok problemi de beraberinde getiren iOS 11 için ilk yama iOS 11.0.1'in ardından ikinci yama iOS 11.0.2 yayınlandı.



iOS 11 ile birlikte gelen sorunların başında Home tuşu gecikmesi bulunuyor.



Yeni iOS'u performans testine sokan teknoloji siteleri iOS 11 yüklü iPhone'larda home tuşunun eski sürümlere oranla daha geç tepki verdiğini saptadı.



Ancak bu iOS 11 ile ilgili dile getirilen ilk sorun değil.



Wandera isimli Mobil güvenlik firması tarafından yapılan araştırmaya göre yeni işletim sistemi iOS 11'in önceki versiyona göre iki kattan fazla pil tüketimine sebep olduğu ortaya çıkmıştı.



Geçtiğimiz günlerde iOS 11'in kontrol merkezinde bir sorun olduğu iddiası ortaya atılmıştı.



Kontrol Merkezi'nde Bluetooth ve Wi-Fi düğmelerine basarak bu işlevleri tam olarak kapatmadığınızı ortaya çıkardı.



Sorunu çözmek için telefonunuzdaki 'Ayarlar' kısmına gitmeniz ve gerekliği değişikliği burada yapmanız gerekiyor.



Bazı kaynaklar bunun Apple tarafından yapılan bilinçli bir değişiklik olduğunu savunsa da konu ile ilgili henüz resmi bir açıkma bulunmuyor.



iOS 11.0.1'in söz konusu sorunları çözüp çözmeyeceğini ise zaman gösterecek.



Peki 2.03 GB'lık büyüklüğündeki güncellemede ne gibi yenilikler sunuluyor?



İşte iOS 11'de yer alan yenilikler neler?



Açıklamada, iOS 11'in kullanıcıların mobil aygıtlarındaki fotoğraf, galeri ve sesli komut sistemi Siri'ye yenilikler getirdiği vurgulanırken, "artırılmış gerçeklik" (augmented reality) özelliğini de destekleyeceği bilgisi paylaşıldı.



iOS 11 sayesinde iPhone ve iPad kameralarının daha profesyonel fotoğraflar çekebileceğine dikkat çekilen açıklamada, artırılmış gerçeklik özelliğini destekleyen iOS 11'in kullanıcılara interaktif oyun oynama, alışveriş yapabilme ve gerçek dünya görüntüleri üzerine sanal içerik yükleme imkanı sağlayacağı ifade edildi.



Açıklamada, Siri'nin kullanıcıların ses tonuna ve konuşma hızına daha duyarlı hale geldiği bilgisine yer verilirken, Siri'nin İngilizce'den Çince (Mandarin), Fransızca, Almanca, İtalyanca veya İspanyolca'ya sesli çeviri yapabildiği kaydedildi.



Ayrıca, iOS 11 sayesinde kullanıcıların arkadaşları ve aile bireyleriyle Apple Pay üzerinden para alımı ve gönderimi yapabileceğinin altı çizilen açıklamada, iOS 11'in sürüş esnasında sürücülere "rahatsız etmeyin" özelliğini de seçenek olarak tanıyacağı belirtildi.



iPad uygulamalarına ve dökümanlarına daha hızlı erişim sağlayacak ve dosyaları "sürükle-bırak" tekniğiyle daha çabuk taşıyacak iOS 11'in, Apple kaleminin iPad Pro ile daha entegre halde çalışmasına da olanak sağlayacağı vurgulandı.



Kullanıcılar, iPhone veya iPad'lerinde sırasıyla "ayarlar-genel-yazılım" güncelleme seçeneklerini takip ederek iOS 11'i indirebilecek.



Uzmanlar, kullanıcıların iOS 11'i indirmeden önce mobil cihazlarındaki bilgileri iCloud'a yedeklemelerini tavsiye ediyor.



Peki İOS 11 hangi iPhone ve iPad'lere yüklenebilecek?



İşte iOS 11 güncellemesi alacak modellerin tam listesi...



iPhone 7



iPhone 7 Plus



iPhone 6s Plus



iPhone 6s



iPhone 6



iPhone 6 Plus



iPhone SE



iPhone 5s



Siri, ilerleyen zaman içerisinde daha fazla dil çevirme kapasitesine kavuşacak.



iPhone 5C ve öncesi iPhone'lar iOS 11 güncellemelesi alamayacak.



6'ncı nesil iPod Touch



12.9 inç iPad Pro



Yeni 9.7 inç iPad



9.7 inç iPad Pro



iPad Air ve Air 2



iPad mini 2,3,4,5



ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın üzerinde çalıştığı iOS 11 pek çok iPhone kullanıcısının beğenisini kazanacak bir düzeltmeye ev sahipliği yapacak.



Yeni iOS ile Siri artık çeviri özelliğine de kavuşacak. Siri ile, İngilizce, Çince, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca arasında sesli çeviri yapabilecek.



iPhone'unuz ile bir kafede veya başka bir yerde ücretsiz wi-fi'ya bağlandığınızda telefonunuz daha sonra burada internete bağlanmak için sizden onay almadan bu işlemi otomatik gerçekleştiriyor.



Ancak kullanıcıları her seferinde şifre girmekten kurtaran bu özelliğin bir de bedeli var: sinyallerin çok düşük olduğu yerlerde bile wi-fi'ya bağlanarak kullanıcıların internet hızını düşürmek.



Görünen o ki "iPhone'un en nefret edilen özelliği" olarak da anılan bu durum için Apple harekete geçti.



iOS 11'in beta'sında yer alan özellik sinyallerin düşük olması durumunda otomatik bağlanma özelliğini devre dışı bırakacak.



İlk betasını geliştiriciler için yayınlanan iOS 11 ile birlikte iPhone ve iPad'lere gelecek diğer yenilikler ise şöyle... iOS 11 ile kullanıclar mesajlaşırken birbirlerine Apple Pay üzerinden para yollayabilecekler.





iOS 11 ile birlikte iPhone ve iPad kullanıcıları iMessage uygulamasındaki mesajları artık bulut üzerinden saklayabilecekler.