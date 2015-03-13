İntiharları cep telefonu önleyecek

BU uygulamalar, akıllı telefonlardan gönderilen mesajlarda veya internette yapılan aramalarda intihar ile ilgili kelimeleri tespit edip, ebeveynlere uyarı mesajı gönderiyor. Güney Kore eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Gençler arasında intihar toplumsal bir sorun haline geldi" denilerek, bu nedenle sistematik ve iddialı önlemler alınması gerektiği vurgulandı. Sözkonusu uygulamaları kullanmak zorunlu olmayacak. Ancak yetkililer; okullar, öğrenciler ve anne-babalar arasında hızla yaygınlaşacağını
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Son Güncelleme: 13.03.2015 14:39