İntihara karşı telefon uyarısı

14 Mart 2015 Cumartesi 18:24
BU uygulamalar, akıllı telefonlardan gönderilen mesajlarda veya internette yapılan aramalarda intihar ile ilgili kelimeleri tespit edip, ebeveynlere uyarı mesajı gönderiyor.
Güney Kore Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Gençler arasında intihar toplumsal bir sorun haline geldi” denilerek, bu nedenle sistematik ve iddialı önlemler alınması gerektiği vurgulandı. Sözkonusu uygulamaları kullanmak zorunlu olmayacak. Ancak yetkililer; okullar, öğrenciler ve anne-babalar arasında hızla yaygınlaşacağını umuyorlar.
Güney Kore, OECD ülkeleri arasında intihar oranı en yüksek olan ülke. Özellikle de gençler, okulda başarılı olma baskısı ve ailevi sorunlar nedeniyle sık sık intihara başvuruyor. Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, ülkede 2009 ile 2014 yılları arasında intihar eden öğrencilerin sayısı 878′i buldu.
Sadece 2014′de 118 öğrenci intihar etti. Geçen yıl 14-19 yaş arasındaki Güney Koreli öğrenciler arasında yapılan bir ankette intiharı düşünmüş olduğunu söyleyen gençlerin oranı da yarıdan biraz fazla çıktı.
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Son Güncelleme: 14.03.2015 17:47