Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

İntihara karşı telefon uyarısı

Güney Kore'de hükümet, çocuklarının intihar etmeleri olasılığına karşı ebeveynleri uyaran telefon uygulamalarına yeşil ışık yaktı

İntihara karşı telefon uyarısı

Güney Kore'de hükümet, çocuklarının intihar etmeleri olasılığına karşı ebeveynleri uyaran telefon uygulamalarına yeşil ışık yaktı

14 Mart 2015 Cumartesi 18:24
İntihara karşı telefon uyarısı
banner404
BU uygulamalar, akıllı telefonlardan gönderilen mesajlarda veya internette yapılan aramalarda intihar ile ilgili kelimeleri tespit edip, ebeveynlere uyarı mesajı gönderiyor.
Güney Kore Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Gençler arasında intihar toplumsal bir sorun haline geldi” denilerek, bu nedenle sistematik ve iddialı önlemler alınması gerektiği vurgulandı. Sözkonusu uygulamaları kullanmak zorunlu olmayacak. Ancak yetkililer; okullar, öğrenciler ve anne-babalar arasında hızla yaygınlaşacağını umuyorlar.
Güney Kore, OECD ülkeleri arasında intihar oranı en yüksek olan ülke. Özellikle de gençler, okulda başarılı olma baskısı ve ailevi sorunlar nedeniyle sık sık intihara başvuruyor. Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, ülkede 2009 ile 2014 yılları arasında intihar eden öğrencilerin sayısı 878′i buldu.
Sadece 2014′de 118 öğrenci intihar etti. Geçen yıl 14-19 yaş arasındaki Güney Koreli öğrenciler arasında yapılan bir ankette intiharı düşünmüş olduğunu söyleyen gençlerin oranı da yarıdan biraz fazla çıktı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 14.03.2015 17:47
Anahtar Kelimeler:
İntihara Karşı Telefon UyarısıGüney Kore
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mavi Balina Whatsapp üzerinden yayılıyor!
Mavi Balina Whatsapp üzerinden yayılıyor!
WhatsApp logosunu değiştiriyor! Herkes istediği logoyu seçebilecek
WhatsApp logosunu değiştiriyor! Herkes istediği logoyu seçebilecek
WhatsApp'a büyük suçlama! BlackBerry dava açtı
WhatsApp'a büyük suçlama! BlackBerry dava açtı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim