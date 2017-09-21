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İnternet hayatımızı sardı

Türkiye’de bu yılın ikinci çeyreğinde mobil hizmetlere abone sayısının 76,6 milyon, sabit abone sayısının ise 11 milyon kişiye ulaştığı belirlendi. Artan bu rakamın aslında bir bağımlılık habercisi olduğunu belirten Aydın Liva Hastanesi Başhekimi Dr. Erdal Gezer, iletişim araçlarının mutlaka bilinçli kullanılması gerektiğini gençlerin yanında yaşlıların da internet bağımlısı olmaya başladığını söyledi

İnternet hayatımızı sardı

Türkiye’de bu yılın ikinci çeyreğinde mobil hizmetlere abone sayısının 76,6 milyon, sabit abone sayısının ise 11 milyon kişiye ulaştığı belirlendi. Artan bu rakamın aslında bir bağımlılık habercisi olduğunu belirten Aydın Liva Hastanesi Başhekimi Dr. Erdal Gezer, iletişim araçlarının mutlaka bilinçli kullanılması gerektiğini gençlerin yanında yaşlıların da internet bağımlısı olmaya başladığını söyledi

21 Eylül 2017 Perşembe 09:46
İnternet hayatımızı sardı
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ÖZEL bir firmanın ‘Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu’ndan derlediği bilgilere göre, geniş bant internet abone sayısının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20,1 artarak sabitte 11,1 milyon, mobilde ise 55,3 milyon olmak üzere toplam 66,4 milyona ulaştığı ortaya çıktı. Özellikle internet kullanımında ciddi artış olduğu belirlendi. Bu artışın ihtiyaçtan ziyade merak ve internet bağımlığının bir göstergesi olduğunu belirten Aydın Liva Hastanesi Başhekimi Dr. Erdal Gezer, “Maalesef herkesin elinde internete sahip cihazlar. İnternete işimizden ve aile fertlerimizden daha fazla vakit ayırmaya başladık. Bundan 15 yıl önce çok olumlu bulduğumuz bu artışlar bize göre bugün gelişme değil sıkıntının habercisidir” diyerek internet bağımlılığına karşı geç olmadan önlem alınması gerektiğini söyledi.

60 milyon 4,5G abonesinin 25 milyonu aktif

Rapora göre, 4,5G abone sayısı 59,9 milyon kişiye ulaşırken, cihazı veya SIM kartının 4.5G hizmetine uyumlu olmaması nedeni ile aktif olarak bu hizmeti kullanabilenlerin sayısı Haziran ayı sonu itibarı ile yaklaşık 24,9 milyon kişi olarak tespit edildi. Mobil geniş bant internet abonelerinin aylık ortalama kullanımı 3 GByte seviyesinde iken, cihazı ve SIM kartı 4.5G hizmetine uygun olan 4.5G abonelerinin data kullanımı ise aylık 6,3 GByte olarak saptandı.
Bu arada 2017 yılı ikinci çeyreğinde tüketicilerden toplam 53 bin 48 şikayetin geldiği ve bu şikayetlerin yaklaşık yüzde 52’sinin mobil hizmetler ile ilgili olduğu belirlendi. Abone başına tüketici şikâyeti sayısı incelendiğinde ise ilk üç sırada internet servis sağlayıcılığı hizmeti, sabit telefon hizmeti ve mobil hizmetlere yönelik şikayetlerin yer aldığı belirtildi. 

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