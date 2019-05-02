Instgaram'dan olay karar: Artık beğeni sayısı yok!

Instagram yöneticileri bu testin amacını şöyle açıklıyor: "Takipçilerinizin ne paylaştığınıza odaklanmasını istiyoruz, paylaşımlarınızın ne kadar beğeni aldığına değil... Bu test sırasında, yalnızca paylaşımı yapan kişi toplamda kaç beğeni aldığını gördü. Bizi hapsettikleri bu matematiksel çukurdan usulca kurtulacağız böylece. "Kaç?" sorusu yerini "Ne?" sorusuna devredecek. Bu uygulama, kişilerin popülerlik için kendilerini olduğundan farklı göstermesini engelleyecek, orijinalliği özendirecek."