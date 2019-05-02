Instgaram'dan olay karar: Artık beğeni sayısı yok!

1
"Aman bu fotoğraf çok beğeni alsın" diye binbir duayla paylaşım yaptığınız, fazla beğeni gelmeyince üzüldüğünüz ve hatta farklı yollara başvurup öne çıkmak uğruna beğeni satın aldığınız ya da sürekli sponsorlu çıktığınız Instagram'dan şaşırtan karar!
2
Artık beğeni sayısı görülmeyecek!
Yapılan güncelleme testlerinde paylaşımların altındaki like sayıları artık görünmüyor. Bunun yerine "a, b, c ve diğer kişiler beğendi" gibi bir ifade kullanılıyor. Hangi fotoğrafınızın kaç beğeni aldığını ise yalnızca siz görebiliyorsunuz. Bu ne demek? Karşınızdaki kişilere 'çok beğenildiğinizi' kanıtlamak zorunda olmadığınız günler çok yakın demek!
3
Gerçek anlamda beğeni esas alınacak
Bu geliştirme gerçekleştiği zaman, beraberinde gelecek şey, takipçilerinizin "kaç like almış" refleksinin yavaşça kaybolması olacak. 'Like sayısı' artıracak paylaşımlar yerine 'gerçek anlamda beğenilecek' paylaşımlar üretilen yeni bir evrene geçeceğiz.
4
Like sayısını sadece hesap sahibi görecek!
Kanada'da deneme amaçlı olarak bu hafta sonu başlatılacak yeni uygulamada kullanıcılar bir paylaşımın kaç kez beğenildiğini göremeyecek. Ancak hesap sahipleri bunları görmeye devam edecek. Kullanıcıların göremeyecek olmasına karşın bir mesajın aldığı beğeni sayısının Instagram'ın algoritmalarında ana unsurlardan biri olmaya devam edeceği belirtiliyor.
5
Kıskançlık ve rekabet ortadan kalkacak!
Instagram yöneticileri bu testin amacını şöyle açıklıyor: "Takipçilerinizin ne paylaştığınıza odaklanmasını istiyoruz, paylaşımlarınızın ne kadar beğeni aldığına değil... Bu test sırasında, yalnızca paylaşımı yapan kişi toplamda kaç beğeni aldığını gördü. Bizi hapsettikleri bu matematiksel çukurdan usulca kurtulacağız böylece. "Kaç?" sorusu yerini "Ne?" sorusuna devredecek. Bu uygulama, kişilerin popülerlik için kendilerini olduğundan farklı göstermesini engelleyecek, orijinalliği özendirecek."