Instagram’da kalıcı olarak hesap kapatma: Instagram hesap silme nasıl yapılır?

INSTAGRAM en çok kullanılan sosyal medya platformları arasında yer alsa da kimi zaman hesap silme işlemleri de önem kazanıyor. Sosyal medya hayatımızın önemli bir parçası haline gelmişken bazen sanal dünyadan kendimizi tamamen soyutlamak istiyoruz. Hesap silme bu durumlarda en etkili yöntem oluyor. Peki Instagram hesabı nasıl silinir, nasıl kapatılır?

INSTAGRAM HESAP SİLME, HESAP KAPATMA

İkinci adımda açılan bağlantıda, eğer oturumunuz açık değilse, önce oturumunuzu açın. Daha sonra tekrar yukarıdaki bağlantıya gidin. Üçüncü adımda “Gitmeden önce lütfen bize nedenini söyle” bölümünün yanındaki kutucuktan, hesabınızı neden silmek istediğinizi seçmeniz gerekiyor. Bu bölümde önce şifrenizi boş kutucuğa girmeniz, daha sonra kırmızı renkli “Hesabımı Kalıcı Olarak Kapat” yazan butona tıklamanız gerekiyor.

INSTAGRAM HESABI SİLME LİNKİ

Üstte verdiğim linki klikleyin. Açılan pencerede kullanıcı ve şifrenizi yazarak giriş tuşuna basın. Gelen pencerede “Hesabını Neden Siliyorsun?” Sorusuna kendinize göre bir seçenek seçin. Ben “Başka bir şey” dedim.

Son olarak “Devam etmek için lütfen şifreni tekrar gir” kısmına şifreni yazdıktan sonra “Hesabımı Kalıcı Olarak Sil” diyoruz ve gelen uyarıda Tamam dediğimizde, İnstagram hesabımız tamamen silinmiş oluyor.

BİLGİSAYARDAN INSTAGRAM HESAP SİLME

Bilgisayardan İnstagram hesabını silmek oldukça kolay. Aynı şekilde en üstte verdiğim hesap silme linkini klikleyin. Açılan pencerede “Hesabını neden siliyorsun?” sorusuna kendinize göre veirilen seçeneklerden bir cevap verip “Devam etmek için lütfen şifreni tekrar gir” kısmına şifreni yazdıktan sonra “Hesabımı Kalıcı Olarak Sil” diyoruz ve gelen uyarıda Tamam dediğimizde, İnstagram hesabımız tamamen silinmiş oluyor.

HESABI KAPATTIKTAN SONRA AYNI HESAP ADIYLA YENİ HESAP AÇAMAZSINIZ

En azından Instagram, kullanıcı politikasında değişiklik yapmadığı sürece, aynı kullanıcı adı ile yeni bir hesap açamayacaksınız. Bununla beraber tekrar hesabınızı silmeden önce mutlaka fotoğraflarınızı yedeklemeniz gerektiğini hatırlatalım. Ayrıca hesabınızı tamamen silmeden, bir süreliğine geçici olarak kapatma veya bir diğer adıyla dondurma işlemini de gerçekleştirebilirsiniz. Eğer bir süre sonra kararınız değişirse, tekrar hesabınıza giriş yapabilir ve hesabınızı tekrar aktif edebilirsiniz.

Son olarak hesabınızla birlikte sadece fotoğraflarınız değil; kullanıcı adınız, yorumlarınız ve sizinle ilgili olan diğer bilgilerin de silineceğini unutmayın.