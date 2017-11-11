Instagram’a hashtag takip etme özelliği geliyor

FACEBOOK'UN bünyesinde bulunan ve neredeyse sahibini geçecek kadar popüler hale gelen Instagram, eski fotoğrafların hikaye olarak paylaşabilinmesini sağlayan son güncellemesinden sonra yeni bir özelliği test etmeye başladı. Pippa Akram adlı Twitter kullanıcısı Instagram'ın hashtag takip etme özelliğini keşfederek takipçileriyle paylaştı. Bu özellikle birlikte kullanıcılar, diğer kullanıcıları takip ettiği gibi hashtag'leri de takip edebilecek ve o hashtag'de atılan gönderileri arama yapmakla uğraşmadan görebilecek.

Bilindiği üzere hashtag özelliğinin kullanıldığı en popüler sosyal ağ halihazırda Twitter ve bu hashtag'ler TweetDeck ve Hootsuite gibi yardımcı uygulamalar sayesinde sürekli bir şekilde takip edilebiliyor.