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Instagram yeni mesajlaşma uygulaması çıkarıyor
Instagram yeni mesajlaşma uygulaması çıkarıyor
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Instagram yeni mesajlaşma uygulaması çıkarıyor

Instagram uygulamasının içerisinde yer alan mesajlaşma bölümünü, ana uygulamadan ayırıyor

Instagram yeni mesajlaşma uygulaması çıkarıyor

Instagram uygulamasının içerisinde yer alan mesajlaşma bölümünü, ana uygulamadan ayırıyor

10 Aralık 2017 Pazar 09:28
Instagram yeni mesajlaşma uygulaması çıkarıyor
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İNSTAGRAM, Facebook’un Messenger platformu gibi mesajlaşmayı ayrı bir platforma taşımaya hazırlanıyor. Ana uygulamadan ayrılacak olan mesajlaşma uygulamasının adı Direct olacak.

Instagram yeni mesajlaşma uygulaması çıkarıyor

TÜRKİYE DAHİL 6 ÜLKE PİLOT OLACAK
iOS ve Android platformlarında kullanılabilecek olan Direct, önce 6 ülkede pilot olarak kullanıma açılacak. Pilot ülkeler arasında Türkiye de var. Direct, yazılı mesajın yanı sıra fotoğraf ve video gönderilmesine de izin verecek.

Instagram yeni mesajlaşma uygulaması çıkarıyor

Instragram'ın hali hazırda Boomerang, Hyperlapse, Layout adında 3 uygulaması daha var.

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