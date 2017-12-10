İNSTAGRAM, Facebook’un Messenger platformu gibi mesajlaşmayı ayrı bir platforma taşımaya hazırlanıyor. Ana uygulamadan ayrılacak olan mesajlaşma uygulamasının adı Direct olacak.

Instagram yeni mesajlaşma uygulaması çıkarıyor

TÜRKİYE DAHİL 6 ÜLKE PİLOT OLACAK

iOS ve Android platformlarında kullanılabilecek olan Direct, önce 6 ülkede pilot olarak kullanıma açılacak. Pilot ülkeler arasında Türkiye de var. Direct, yazılı mesajın yanı sıra fotoğraf ve video gönderilmesine de izin verecek.

Instagram yeni mesajlaşma uygulaması çıkarıyor

Instragram'ın hali hazırda Boomerang, Hyperlapse, Layout adında 3 uygulaması daha var.