İNSTAGRAM, Facebook’un Messenger platformu gibi mesajlaşmayı ayrı bir platforma taşımaya hazırlanıyor. Ana uygulamadan ayrılacak olan mesajlaşma uygulamasının adı Direct olacak.
Instagram yeni mesajlaşma uygulaması çıkarıyor
TÜRKİYE DAHİL 6 ÜLKE PİLOT OLACAK
iOS ve Android platformlarında kullanılabilecek olan Direct, önce 6 ülkede pilot olarak kullanıma açılacak. Pilot ülkeler arasında Türkiye de var. Direct, yazılı mesajın yanı sıra fotoğraf ve video gönderilmesine de izin verecek.
Instagram yeni mesajlaşma uygulaması çıkarıyor
Instragram'ın hali hazırda Boomerang, Hyperlapse, Layout adında 3 uygulaması daha var.
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