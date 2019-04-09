Instagram ve Facebook'un ardından Microsoft da kapatıyor

Instagram ve Facebook'un Windows Phone'lara desteği çekmesinin ardından bir kötü haber de Microsoft'tan geldi.

Instagram ve Facebook'un ardından Microsoft da kapatıyor
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WINDOWS mobile işletim sistemi yüklü telefonlara olan desteğini geri çektiğini açıklayan Instagram ve Facebook'un bu kararının ardından Microsoft da kendi işletim sistemi altında çalışan Microsoft Translator uygulamasının fişini çekeceğini duyurdu.
 
Şirket, çeviri uygulaması Microsoft Translator'un Windows Mobile desteğinin artık bulunmayacağını kaydederken, uygulamayı telefonlarına daha önce yükleyenler ise kullanmaya devam edebilecek. Ancak 15 Ekim 2019 tarihinden itibaren Microsoft uygulama mağazasından uygulama tamamen kaldırılacak ve cihazlara yüklenemeyecek.
 
Microsoft, bu yıl sonu itibarıyla da Windows Mobile'a olan desteğini tamamen çekecek. Şirket, Windows 10 Mobile işletim sistemi için geliştirilen uygulamaların iOS ve Android platformlarında kullanıcılara sunulmaya devam edileceğini kaydetti.

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