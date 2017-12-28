Instagram önerilerinden artık kaçış yok!

Bolarak seçilmiş kullanıcıların görmeye başladığı öneriler için şirket, sonunda resmi açıklamayı Yardım dokümanları üzerinden gerçekleştirdi. Fotoğraf ve video paylaşım platformu, bu önerilerin takip ettiğiniz diğer hesaplarda beğendiğiniz gönderiler tabanlı olacağını ifade ediyor.

Bu gönderilerin diğerlerinden ayrılması için her birinin üzerinde Sizin için Önerilenler başlığı gösterilecek. Bu arada iyi haberi de verelim; bu türdeki gönderileri yanlarındaki üç noktaya tıklayarak geçici bir süre için gizleyebileceksiniz. Maalesef kalıcı bir çözüm ise şimdilik sunulmuyor.



Kronolojik sıralamayı bırakarak kullanıcıları kızdıran şirketin bu hamlesi işleri daha da kızıştıracak gibi gözüküyor. Kullanıcıların sürekli olarak farklı hesapları akışlarında görmekten başka çaresi maalesef olmayacak.