Instagram o özelliği kaldırıyor!

INSTAGRAM,her geçen gün yeni bir özelliği ile karşımıza çıkarken, bu kez önemli bir özelliğini kaldırıyor.Instagram güncelleme ile birlikte Instagram takip sekmesini kaldırmayı planlıyor. Instagram'daki kalp simgesine tıkladığınız zaman karşınıza 'Sen' ve 'Takip' sekmeleri çıkıyor. Bu alandaki "Sen" sekmesinin altında sizin fotoğraflarınıza gelen yorumları ve beğenileri veya sadece sizinle alakalı olan şeylerin bildirimini görüyorsunuz. "Takip" sekmesinin altında ise takip ettiklerinizin aktivitelerini görüyorsunuz. Daha doğrusu bu zamana kadar görüyordunuz.Instagram, kişilerin neredeyse tüm aktivitelerini gün yüzüne çıkartan bu Takip sekmesini platformdan kaldırmaya hazırlanıyor. Instagram, konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Buzzfeed, bu sekmenin gelecek haftadan itibaren kaldırılmaya başlayacağını belirtmiş olsa da bazı kullanıcılar ağustosun başında bu sekmenin kaybolduğunu belirtti. Takip sekmesi dışında Instagram'ın karanlık mod özelliği iOS 13'e geldi. Eğer elinizde iOS 13 yüklü iPhone varsa, artık Instagram'ı karanlık modda kullanabilirsiniz. iPhone'da karanlık mod aktif edildiği zaman Instagram da otomatik olarak karanlık moda geçiyor. Instagram uygulamasının karanlık teması, saf bir siyah arayüze sahip. Klasik olarak düğmeler ve logolar ise beyaz renkli. Bu durum uygulamanın mesajlar ve IGTV gibi diğer kısımları için de geçerli. Hikayelerde simgelerin etrafında renkli çember yer alıyor.