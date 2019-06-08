Instagram kullanıcılarına önemli uyarı

Instagram, uygulama kullanılırken cep telefonları için internet tüketimini azaltacak bir özelliği kullanıma sunduğunu açıkladı

Instagram kullanıcılarına önemli uyarı
banner404

PLATFORM kullanılırken daha az hücresel veri kullanılmasını sağlayan bu özellik Android için geliştirildi. Özelliği seçen insanlar hem daha az veri tüketecek, hem de içeriği daha kısa yüklenme süreleri ile görüntüleyebilecek.
Nasıl çalışıyor? 
Instagram, artık yüksek çözünürlüklü içeriklerin görüntülenmesi ve videoların önden yüklenmesi için üç seçenek sunacak. Ayarlarda “Hesap” sekmesi altında “Hücresel Veri Kullanımı” başlığındaki bu özellik ile video ve yüksek çözünürlüklü görsellerin önden yüklenmesi engellenebilecek. Bu özellik aktive edilerek Instagram’da yüksek çözünürlüklü içerikleri görüntülemek için “Hiçbir zaman”, “Yalnızca WiFi” ve “Hücresel Veri + WiFi” arasında seçim yapılabilecek.
Önümüzdeki günlerde dünya genelinde Android cihazlar için kullanıma sunulacak bu özellik ile Instagram, farklı internet hızları ve tüketim alışkanlıklarını göz önünde bulundurarak daha fazla insana kesintisiz bir Instagram deneyimi sunmayı hedefliyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İndirimde son tarih 30 Haziran...
İndirimde son tarih 30 Haziran...
  1. EKONOMİ

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472