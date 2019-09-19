Instagram kısıtlama getiriyor

BUNA göre 18 yaşın altındakiler Instagram'da bazı paylaşımları göremeyecek, ‘mucizevi’ zayıflatma ürünlerinin reklamını yapan içerikler ise tamamen gizlenecek.

Instagram'da 'anında zayıflamayı' vaat eden reklamlar kaldırılacak ve 18 yaşın altındaki gençler, satın almaya veya yaptırmaya istekli bile olsalar, diyet ve estetik ameliyatla ilgili içerikleri göremeyecek. Kullanıcılar ayrıca bu politikayı ihlal ettiğini düşündükleri paylaşımları şikâyet edebilecek.

Bu değişiklikler Instagram bünyesine yer alan Facebook’ta da geçerli olacak.

Oyuncu ve beden olumlama hareketi aktivisti Jameela Jamil, bu adımın diyet ve detoks sektörüne karşı ‘büyük bir zafer’ olduğunu söyledi.

Instagram yetkilisi Emma Collins, "Instagram’ın her kullanıcı için pozitif etkileri olan bir yer olmasını istiyoruz. Bu önlem, insanların sosyal medya nedeniyle hissedebildikleri baskıyı azaltmak için attığımız adımlardan biri" ifadesini kullandı.