Instagram İngilizce oldu! Nasıl düzeltilir?

INSTAGRAM'IN dünya genelinde yaşadığı erişim sorunu, beraberinde bir başka sorunu getirdi. Özellikle Türkiye'de yaşanan sorun nedeniyle kullanıcıların Instagram'da dil ayarı kendiliğinden İngilizce olurken, Türkçe dil ayarını yapmak isteyenler ise bunu yapamıyor; zira ayar değişikliğini yaptığınızı sansanız bile dil değişikliği gerçekleşmiyor.

Instagram'dan konuyla ilgili herhangi bir açıklama henüz gelmiş değil; ancak yayınlanacak bir güncelleme veya arkaplanda yapılacak bir iyileştirme ile sorunun ortadan kalkmasını beklemekten başka çare yok gibi görünüyor.

Instagram'da dil ayarını değiştirmek için telefonunuzdan profil sayfanıza gelin ve sağ üst kısımdaki üç çizgiyi seçin. Ardından Ayarlar'a girip Language (Dil) seçeneğine dokunun ve istediğiniz Dil'i seçin.