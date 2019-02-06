Instagram'ın beğeni rekoru kıran yumurtasının kimliği ortaya çıktı!

2018 yılı boyunca Instagram 'da en çok beğeni alan fotoğrafların sahibi Kylie Jenner 'dı. 18 milyon beğeniyle birinciliği elde eden Jenner'ın rekoru geçtiğimiz günlerde bir yumurta tarafından kırıldı.

2018 yılı boyunca Instagram 'da en çok beğeni alan fotoğrafların sahibi Kylie Jenner 'dı. 18 milyon beğeniyle birinciliği elde eden Jenner'ın rekoru geçtiğimiz günlerde bir yumurta tarafından kırıldı.

2018 yılı boyunca Instagram 'da en çok beğeni alan fotoğrafların sahibi Kylie Jenner 'dı. 18 milyon beğeniyle birinciliği elde eden Jenner'ın rekoru geçtiğimiz günlerde bir yumurta tarafından kırıldı.

2018 yılı boyunca Instagram 'da en çok beğeni alan fotoğrafların sahibi Kylie Jenner 'dı. 18 milyon beğeniyle birinciliği elde eden Jenner'ın rekoru geçtiğimiz günlerde bir yumurta tarafından kırıldı.

2018 yılı boyunca Instagram 'da en çok beğeni alan fotoğrafların sahibi Kylie Jenner 'dı. 18 milyon beğeniyle birinciliği elde eden Jenner'ın rekoru geçtiğimiz günlerde bir yumurta tarafından kırıldı.

2018 yılı boyunca Instagram 'da en çok beğeni alan fotoğrafların sahibi Kylie Jenner 'dı. 18 milyon beğeniyle birinciliği elde eden Jenner'ın rekoru geçtiğimiz günlerde bir yumurta tarafından kırıldı.

2018 yılı boyunca Instagram 'da en çok beğeni alan fotoğrafların sahibi Kylie Jenner 'dı. 18 milyon beğeniyle birinciliği elde eden Jenner'ın rekoru geçtiğimiz günlerde bir yumurta tarafından kırıldı.

2018 yılı boyunca Instagram 'da en çok beğeni alan fotoğrafların sahibi Kylie Jenner 'dı. 18 milyon beğeniyle birinciliği elde eden Jenner'ın rekoru geçtiğimiz günlerde bir yumurta tarafından kırıldı.

2018 yılı boyunca Instagram 'da en çok beğeni alan fotoğrafların sahibi Kylie Jenner 'dı. 18 milyon beğeniyle birinciliği elde eden Jenner'ın rekoru geçtiğimiz günlerde bir yumurta tarafından kırıldı.

2018 yılı boyunca Instagram 'da en çok beğeni alan fotoğrafların sahibi Kylie Jenner 'dı. 18 milyon beğeniyle birinciliği elde eden Jenner'ın rekoru geçtiğimiz günlerde bir yumurta tarafından kırıldı.

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