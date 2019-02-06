Instagram fotoğraflarınızı buzlamaya başlıyor!

BUGÜN milyarlarca kişinin her gün uğrak yeri haline gelen sosyal ağ platformları her zaman dört dörtlük bir hizmet sunmuyor. Paylaşılan sakıncalı gönderiler kimi zaman kendine zarar verme veya intihar gibi olaylara sebep olabiliyor. Instagram bu sorunu sakıncalı içerikleri buzlayarak çözmeye hazırlanıyor. Gönderileri buzlama özelliği geçtiğimiz haftalarda sosyal medyadaki gönderilerden etkilenerek intihar eden 14 yaşındaki Molly Russel olayının ardından gündeme geldi. Fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram, bu olayı dikkate alarak zararlı olabilecek içerikleri buzlama yöntemine başvuracak.Herhangi sakıncalı bir gönderinin karşınıza çıkması halinde gönderi buzlanmış şekilde gözükecek ve gönderiyi görmek için ise fotoğrafın üzerine tıklamanız gerekecek. Oldukça fazla kullanıcıya sahip Instagram'ın bu uygulamayı gerçekleştirmesi halinde yaşanan sorunların ne kadar çözüleceği ise merak konusu. Aynı şekilde fazla çıplaklık vb. içeren ve Instagram'ın kurallarına aykırı bulunan fotoğraflar da kim paylaşırsa paylaşsın otomatik olarak buzlanacak.