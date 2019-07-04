Instagram, Facebook ve WhatsApp'taki kesintiyle ilgili büyük şüphe

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Instagram, WhatsApp ve Facebook'taki kesintilerin bu şirketlerin veri paylaşımına ilişkin soruları akıllara getirdiğini belirterek, "Vatandaşlarımız alternatifsiz değiller. BİP, LAFF, DEDİ gibi yerli ve milli uygulamaların önemi bir kez daha ortaya çıktı" ifadesini kullandı. Sayan, Twitter hesabından, sosyal iletişim ağlarında yaşanan sorunlara ilişkin paylaşımda bulundu. Yerli ve milli uygulamaların önemine dikkati çeken Sayan, şunları kaydetti: "Instagram, WhatsApp ve Facebook servislerindeki kesintiler, bu 3 şirketin hangi verileri birbiriyle ve başka kimlerle paylaştığı sorusunu akıllara getiriyor. Şeffaf bir şekilde sorunun kaynağını açıklamalarını bekliyoruz. Vatandaşlarımız alternatifsiz değiller. BİP, LAFF, DEDİ gibi yerli ve milli uygulamaların önemi bir kez daha ortaya çıktı. WhatsApp'tan resim yollayamayanlar için iyi ki yerli alternatiflerimiz var."

NE OLMUŞTU?

Dünya çapında Facebook, Twitter, Instagram ve WhatsApp kullanıcıları dün akşam saatlerinden itibaren fotoğraf, video, ses kaydı ve dosya göndermekte ve görüntülemekte sorunlar yaşadı.

8 SAAT SONRA "ÇÖZÜLDÜ" AÇIKLAMASI

Instagram ve WhatsApp'ın da sahibi olan Facebook, sorunun farkında olduklarını açıkladı ve "Her şeyin en kısa sürede normale dönmesi için çalışıyoruz" dedi.

Bu açıklamadan yaklaşık 8 saat sonra Facebook yine Twitter üzerinden bir açıklama daha yaparak sorunun çözüldüğünü belirtti.

Açıklamada "Bugün erken saatlerde bazı bireysel kullanıcılar ve şirketler uygulamalarımız ve platformlarımıza fotoğraf, video ve diğer dosyaları yüklerken ve gönderirken sorunlar yaşadı. Bu sorun şu an itibariyle çözüldü ve platformlarımız herkes için %100 çalışır halde. Yaşanan rahatsızlıktan dolayı özür dileriz" dendi.

Ancak sorunun nereden kaynaklandığı belirtilmedi.

Twitter'da da bazı kullanıcılar ise mesaj gönderimi ve bildirimlerle ilgili sorunlar yaşadı ancak bu uzun sürmedi.

Konuyla ilgili bir tweet atan şirket "Sorunu çözmek için çalışıyoruz ve en kısa sürede sizleri bilgilendireceğiz" dedi.

14 SAATLİK KESİNTİ

Facebook ve Instagram, Mart ayında çözülmesi en uzun süren teknik sorunlarını yaşamış, sosyal medya platformları 14 saat boyunca düzgün bir şekilde çalışmamıştı.

WhatsApp da Nisan ayında Facebook ve Instagram ile birlikte çeşitli sorunlar yaşamıştı.

Facebook'un 2,3 milyar, Instagram'ın 1 milyar kullanıcısı bulunuyor.

İstatistik sitesi Statista'ya göre Nisan ayı itibarıyla Whatsapp'ın aylık aktif kullanıcısı sayısı 1,6, Facebook Messenger'ın ise 1,3 milyar.

Twitter ise 2018'in son çeyreğinde aylık aktif kullanıcı sayısının 321 milyon olduğunu duyurmuştu.