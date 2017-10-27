Instagram'dan yeni özellik: Superzoom

SUPERZOM, bir fotoğraf ve bir videodan daha yaratıcı bir etki sağlamanızı sağlıyor. Çektiğiniz fotoğrafı kolaylıkla yakınlaştırabiliyor ve duruma göre dramatik veya eğlenceli müzikler eklemenize olanak sağlıyor. Superzoom özelliği Android ve iOS kullanıcıları için bugün yayınlandı.

Özelliği nasıl kullanacağınıza gelince oldukça kolay. Uygulamaya giriyorsunuz ve hızlıca parmağınızı sağa doğru kaydırıyorsunuz. Video alanında kayıt butonunun altında 'Canlı - Normal - Boomerang' gibi seçeneklerin yanında Superzoom'u da göreceksiniz.



Superzoom, kayıt butonuna ilk dokunuşunuzda 3 saniyelik bir yakınlaştıma sunuyor. Eğer daha uzun bir yakınlaştırma istiyorsanız butona daha uzun basmanız gerekiyor. Böylelikle 15 saniyeye kadar Süperzoom yapabiliyorsunuz. Kayıt ettiğiniz videoları, hikayenize, direkt mesaj olarak ya da kütüphaneneize kayıt yaparak başka yerlerde paylaşabilirsiniz. Instagram'ın son zamanlarda yaptığı ataklar Snapchat'le olan rekabetinde daha özgün örnekler sergilemesini sağlıyor. Ne düşünüyorsunuz sizce de güzel bir özellik olmuş mu?