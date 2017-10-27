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Instagram'dan yeni özellik: Superzoom

Son zamanların en popüler sosyal ağı olan İnstagram, yeni özelliği olan Superzoom'u kullanıcılarının hizmetine sundu. Superzoom'un Boomerang'dan sonra en tatmin edici özellik olduğu söyleniyor

Instagram'dan yeni özellik: Superzoom

Son zamanların en popüler sosyal ağı olan İnstagram, yeni özelliği olan Superzoom'u kullanıcılarının hizmetine sundu. Superzoom'un Boomerang'dan sonra en tatmin edici özellik olduğu söyleniyor

27 Ekim 2017 Cuma 18:11
Instagram'dan yeni özellik: Superzoom
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SUPERZOM, bir fotoğraf ve bir videodan daha yaratıcı bir etki sağlamanızı sağlıyor. Çektiğiniz fotoğrafı kolaylıkla yakınlaştırabiliyor ve duruma göre dramatik veya eğlenceli müzikler eklemenize olanak sağlıyor. Superzoom özelliği Android ve iOS kullanıcıları için bugün yayınlandı.
Özelliği nasıl kullanacağınıza gelince oldukça kolay. Uygulamaya giriyorsunuz ve hızlıca parmağınızı sağa doğru kaydırıyorsunuz. Video alanında kayıt butonunun altında 'Canlı - Normal - Boomerang' gibi seçeneklerin yanında Superzoom'u da göreceksiniz.
 
Superzoom, kayıt butonuna ilk dokunuşunuzda  3 saniyelik bir yakınlaştıma sunuyor. Eğer daha uzun bir yakınlaştırma istiyorsanız butona daha uzun basmanız gerekiyor. Böylelikle 15 saniyeye kadar Süperzoom yapabiliyorsunuz.  Kayıt ettiğiniz videoları, hikayenize, direkt mesaj olarak ya da kütüphaneneize kayıt yaparak başka yerlerde paylaşabilirsiniz. Instagram'ın son zamanlarda yaptığı ataklar Snapchat'le olan rekabetinde daha özgün örnekler sergilemesini sağlıyor. Ne düşünüyorsunuz sizce de güzel bir özellik olmuş mu?

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Anahtar Kelimeler:
İnstagramSuperzoom
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