Instagram'da selfi fotoğraf paylaşanlara kötü haber

27 yaşındaki ABD'li kadın Katie Krausz'un hayatı, onunla birlikte olmak isteyen ancak reddedilen eski bir erkek arkadaşının intikamıyla karardı. Krausz'un yüz fotoğrafını Photoshop'la montajlayan kişi, cinsel içerikli sitelere Krausz'un yüz fotoğrafını yerleştirdi. Fotoğraftaki yüz Krausz'a, bedeninin geri kalanı ise gerçekten de bir porno yıldızına ait. Peki bu nasıl oluyor? Uzmanlara göre özellikle herkese açık Instagram hesabı olanlar ve selfi fotoğraf paylaşanları bu tehlike bekliyor. Bu sorunu en çok da yüzü bilindik ünlü isimler yaşıyor. Ünlü yıldız Gal Gadot'un yüzü önce kopyalanıyor; ardından cinsel içerikli sitelerde bir porno yıldızının bedeniyle birleştiriliyor. Böylece ünlü yıldız haberi bile olmadan cinsel içerikli sitelerde boy gösteren birine dönüşüveriyor!

