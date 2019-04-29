Instagram'da hikayeler neye göre sıralanıyor?

INSTAGRAM 2016 yılında Hikayeler özelliğini duyurmuştu. Böylelikle bir diğer popüler sosyal medya platformu Snapchat'e rakip olmuştu.

Hatta rakip olmak ne kelime, Snapchat'in popüleritesini azaltıp kendi ününe ün kattı. Fakat bu özellik akıllarda bir soru bıraktı.

Hikayeler'e bakan kişiler neye göre sıralanıyordu? Çünkü bazen üst sıralarda kullanıcıları şaşırtan isimler belirebiliyor. Birçok kullanıcı sıralamanın, profilini en çok ziyaret eden kişiler başta olmak üzere karşılarına çıktığını düşünüyor.

Instagram nasıl bir algoritma kullandığını net bir şekilde anlatmıyor.



Peki bu liste nasıl yapılıyor, neye göre sıralanıyor?

Instagram için geliştirmeler yapan Julian Gutman, algoritmanın nasıl çalıştığına dair bazı bilgiler verdi.

Öncelikle söyleyelim; Listenin başında sıralanan kişiler sizi en çok stalklayan kişiler değil. Bu algoritma tamamen sizin etkinliğinize ve size en yakın insanlara bağlı olarak çalışıyor.

Yani bir kez bile profiline girmeniz o kişiyi üst sıralara taşımaya yetiyor.

Algoritma ayrıca beğeni, yorum, direkt mesaj, uygulamadaki diğer etkileşimler ve alışkanlıklara göre sıralama yapıyor.

Peki diğer sebepler neler?

Sık sık ya da belli aralıklarla DM yoluyla mesajlaşmış olabilirsiniz.

Etkileşim önemli; Üst sıradaki ismin fotoğraflarını sıkça beğeniyor olabilirsiniz veya o sizin.

Ve önceden de bahsettiğimiz gibi; Profiline girmek de büyük etken.