İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor?

Instagram çöktü! Sosyal medya mecraları arasında en çok kullanılanlardan biri olan Instagram'da erişim sorunu yaşanıyor. Pek çok kullanıcı 'Instagram çöktü mü? Instagram'a ne oldu? Instagrama neden girilmiyor?' sorularının yanıtını merak ederken konuyla ilgili açıklama yapılmadı. BTK Başkanı Sayan ise, kısa sürede çözülen sorunun global olduğunu açıkladı

İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor?
banner404

SOSYAL paylaşım sitesi Instagram, ak saatlerinde çöktü! Türkiye'den ve dünyadan yüz binlerce kullanıcı, popüler paylaşım sitesine mobil ve masa üstünden erişim sağlayamadı.

INSTAGRAM'A NEDEN GİRİLEMİYOR?
Instagram'a neden girilemediğiyle ilgili şirketten herhangi bir açıklama yapılmadı. Instagram'ın masaüstü sürümünde kullanıcılar 'Server hatası' ile karşılaşırken, bu hata erişim sorununun küresel bazda olduğunu gösterdi.

BTK'DAN INSTAGRAMIN ÇÖKMESİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA
BTK ise, sorun çözüldükten sonra bir açıklama yaptı. Instagram'ın çökmesiyle ilgili twitter hesabından açıklama yapan BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan "Instagram'da global seviyedeki kısa süreli erişim sorunundan Türkiye'deki kullanıcılar da etkilendi. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi(USOM) Instagram'a erişimin normale döndüğünü raporladı" mesajını paylaştı.

YORUM EKLE
Gönder

banner495

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479

banner386