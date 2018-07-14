İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor?

SOSYAL paylaşım sitesi Instagram, ak saatlerinde çöktü! Türkiye'den ve dünyadan yüz binlerce kullanıcı, popüler paylaşım sitesine mobil ve masa üstünden erişim sağlayamadı.

INSTAGRAM'A NEDEN GİRİLEMİYOR?

Instagram'a neden girilemediğiyle ilgili şirketten herhangi bir açıklama yapılmadı. Instagram'ın masaüstü sürümünde kullanıcılar 'Server hatası' ile karşılaşırken, bu hata erişim sorununun küresel bazda olduğunu gösterdi.

BTK'DAN INSTAGRAMIN ÇÖKMESİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

BTK ise, sorun çözüldükten sonra bir açıklama yaptı. Instagram'ın çökmesiyle ilgili twitter hesabından açıklama yapan BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan "Instagram'da global seviyedeki kısa süreli erişim sorunundan Türkiye'deki kullanıcılar da etkilendi. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi(USOM) Instagram'a erişimin normale döndüğünü raporladı" mesajını paylaştı.