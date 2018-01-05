Instagram çöktü mü? Instagram'a neden erişilemiyor? 2018

FACEBOOK'A ve Instagram'a girilemiyor. Kullanıcılar Facebook'a ve Instagram'a neden girilemediğini merak ediyor. Facebook ve Instagram erişim engeli neden kaynaklı? Facebook ne zaman açılacak? Çok sayıda kullanıcı Facebook'a ve Instagram'a neden girilemiyor sorusunun cevabını aramaya başladı.

Facebook'a ve Instagram'a neden girilemiyor. Şu anda milyonlarca Facebook ve Instagram kullanıcısı Facebook'a ve Instagram'a neden girilemediğini merak ediyor. Bugün akşam saatlerinde Kullanıcılar Facebook ve Instagram'a erişim engeliyle karşılaştı. Kullanıcılar Facebook'a ve Instagram'a neden girilemediğini merak ediyor. Facebook'a ve Instagram'a neden girilemediğiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Çok sayıda kullanıcı, Facebook ve Instagram erişimde sıkıntı yaşıyor.

'KISA BİR SÜRE SONRA GERİ DÖNECEK'

Facebook tarafından şu şekilde duyuru yayınlandı; "Facebook bakım nedeniyle şu anda kapalı ancak birkaç dakika içerisinde normale dönecektir. Bu sırada, bu mesajı neden gördüğün hakkında daha fazla bilgi alabilirsin. Biz siteyi geliştirirken gösterdiğin anlayış için teşekkür ederiz."