Instagram çöktü! Instagram neden açılmıyor?

Instagram çöktü mü soruları, bugün sosyal paylaşım sitesine erişmek isteyen kullanıcıların araştırdığı konu oldu. '5xx Server Error' hatası veren Instagram, global bazda erişim sıkıntısına neden oldu

Instagram çöktü! Instagram neden açılmıyor?
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INSTAGRAM, kullanıcıların fotoğraflarını ve profillerini görmeyi durdurdu. Kullanıcılar sayfayı yenilemeye çalışsa da sayfanın yenilenmediği uyarısıyla karşılaştı.Uygulamanın web sürümünde de sorunlar var. Herhangi bir sayfaya gitmek "5xx Sunucu Hatası" getiriyor. TSİ 10:00 sularında dünya genelinde çöktü. Uygulamaya girmeye çalışan kullanıcıların büyük bir kısmı '5xx Server Error' hatası ile karşılaştı. Erişim sorununun teknik bir aksaklıktan kaynaklandığı sanılırken, Instagram'dan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmış değil..

NE ZAMAN DÜZELECEK?NE ZAMAN DÜZELECEK?
Mobil uygulamada ise akış yenilenemezken sadece hikayeler kısmı aktif olarak görülebiliyor. Hatta bazı kullanıcılar da bu bölüm de görünmezken, Instagram'ın hiçbir hizmeti kullanılamıyor. Uygulamanın ne zaman düzeleceği ise bilinmiyor.

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