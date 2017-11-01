Instagram'a yeni özellik

KULLANICILAR, Instagram Hikayelerine gelecek olan yeni özellik ile beraber arka arkaya çekmiş olduğu fotoğrafları otomatik olarak sıralanmış bir şekilde GIF’e benzer yeni görseller paylaşabilecek.
Bununla birlikte kullanıcılar bu paylaşımlarını daha sonra düzenleyemeyecek. Kullanıcıların paylaşım yapmadan önce çektiği görsellere dikkat etmesi gerekiyor. Instagram kullanıcıların belirlediği fotoğrafları sıralayarak birleştiriyor. Instagram, Stop Motion özelliğinde kullanıcıların ekleyebileceği çıkartmalar ekleme imkanını sunmayı da ihmal etmiyor.
Hazırlanan yeni görsele çıkartma ve yazı ekleme seçenekleri de yer alıyor. Instagram, Stop Motion’ı Boomerang ve Superzoom gibi sıklıkla kullanılan özelliklerinin arasına dahil etmeyi hedefliyor.
Şimdilik test aşamasında bulunan özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı ise belirsizliğini koruyor.
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