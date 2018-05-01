Instagram'a yakında gelecek olan 6 özellik

Instagram’ın bazı özellikleri test ettiği bir tweet ile ortaya çıktı. Sosyal medya platformu tarafından bir açıklama yapılmamasına rağmen ilerleyen günlerde bu özelliklerin gelmesi muhtemel. Çünkü bu tarz bir durum daha önceki sızıntılarda da yaşanmıştı.

Hikayelere emojiyle cevap

Popüler uygulamanın kullanıcıları için gelecek ilk yenilik, en çok kullanılan hikayeler kısmı için olacak. Facebook’un hikayeler kısmındakine benzer olarak emoji ile cevap verilebilecek. Bu özellik ile kullanıcılar, hikayelere daha hızlı cevaplar verebilecek.

Ağır çekim

Ortaya çıkan bir diğer özellik ise, slow-mo yani ağır çekim video olacak. Yani hikaye veya normal gönderilerinizi ağır çekim video olarak yayınlayabileceksiniz. Bu özellik aslında üst segment cihazlarda var Instagram güncellemeleriyle tüm akıllı telefon kullanıcıları tarafından ağır çekim videolar çekilebilece

Hikayeler için arşiv takvimi

Bunun dışında hikayeler için yeni bir güncelleme daha gelecek gibi duruyor. Gelecek olan bu güncelleme ile birlikte, kullanıcılar hikaye arşivine daha kolay bir şekilde erişebilecek. Daha kolay bir şekilde erişmesine olanak sağlayacak olan bu özellik, arşiv kısmının takvime benzer bir yapıya bürünmesi ile gerçekleşecek. Böylelikle, aradıkları günü daha rahat bularak, aynı hikayeyi tekrar paylaşabilir ya da ekran görüntüsünü alıp, arkadaşına atabilir.

Sessize al

Instagram kullanıcıları için güzel bir yenilik daha gelecek gibi duruyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, istemediği kullanıcıları sessize alabilecek. Bu özellik, Twiiter’da bulunan sessize al özelliği ile aynı gibi duruyor.

Görüntülü arama

Ek olarak, Instagram’a görüntülü arama özelliği de gelecek. Bu özellikle Instagram, rakiplerini geride bırakabilir ve bu özelliğe ait fotoğraflar da ortaya çıktı.

Facebook arkadaşlarını etiketleme

Son olarak, Instagram paylaşımlarınızda Facebook arkadaşlarınızı etiketleyebileceksiniz ve etiketlendikten sonra da arkadaşınıza bildirim de gidecek.

Tüm bu özelliklerin şu an için test aşamasında olduğu söyleniyor. Buna ek olarak, özelliklerin ne zaman yayınlanacağı hakkında da kesin bir bilgi yok.