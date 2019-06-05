Instagram'a mobil internet kullanıcıları için 'veri tasarrufu' özelliği geliyor

EN popüler sosyal medya platformlarından birisi olan ve Facebook'un sahip olduğu Instagram, Android kullanıcılarını yakından ilgilendiren yeni bir özelliği duyurdu. Bölge bölge kullanıcıların hizmetine sunulacak olan bu özellik sayesinde bundan sonra Android kullanıcıları, hücresel bağlantı kullandıkları sırada sadece kendi istedikleri görüntü ve videoları indirecekler ve böylelikle veri tasarrufu sağlayarak sahip oldukları internet paketlerini daha verimli kullanabilecekler. Güncelleştirmenin tüm kullanıcılara sunulmasıyla birlikte kullanıcılar tarafından aktif edilebilecek olan bu yeni veri tasarrufu yöntemiyle, yüksek çözünürlüklü görüntüler ve videoların otomatik indirilmesi tamamen durdurulacak. Android kullanıcıları sadece indirmek istedikleri görüntüleri indirecekler. Facebook'un Hindistan yöneticilerinden olan Manish Chopra konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamalarda, hücresel veriye bağlı olan Instagram kullanıcılarının bu veri tasarrufu yöntemiyle hem kesintisiz bir Instagram deneyimi yaşayacakları hem de veri tasarrufu sayesinde kullanıcıların etkileşimlerinin sürekliliğinin artacağını söyledi. Instagram'a gelecek olan bu özelliği kullanmak isteyen kullanıcılar, uygulama içerisinde bulunan 'Ayarlar' bölümüne gidecekler ve buradan hücresel ağ ile ilgili bölüme erişecekler. Buradaki ayarları manuel olarak belirleyecek olan kullanıcılar, Instagram'ın sunacağı bu yeni özelliği kullanmaya başlayacaklar.