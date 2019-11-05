IMEI kayıt ücretine zam geliyor!

YENİDEN Değerlendirme Oranı kapsamına giren tüm vergilerin fiyatları, Vergi Usul Kanunu‘na göre yeni yıl ile beraber tekrardan belirleniyor. Bu sene Yeniden Değerlendirme Oranı, TÜİK’in üretici fiyat endeksine göre yüzde 22.58 olarak açıklandı. Pasaport yenileme, trafik cezaları ve Motorlu Taşıtlar Vergisi gibi pek çok kaleme de 2020 yılı itibariyle yüzde 22.58‘lik zam gelecek. Eğer Cumhurbaşkanlığı tarafından oranlarda özel bir değişiklik yapılmaması durumunda, IMEI kayıt ücretlerine de yüzde 22.58’lik zam yansıyacak. Temmuz ayında büyük bir zam gelen ve 618 TL‘den 1500 TL‘ye çıkan IMEI kayıt ücreti, 2020 yılı itibariyle beraber 1838 TL olacak. Yani kısaca IMEI kayıt ücretinin 338 TL daha da pahalanacağını söyleyebiliriz. Şimdilik IMEI Kayıt ücretine yönelik doğrudan bir açıklama yok. Fakat diğer vergi kalemlerine gelecek olan otomatik zamdan, IMEI kayıt ücretinin etkilenmeyeceğini beklemek, oldukça iyimser bir tahmin olacaktır. Yine özellikle yüksek fiyatlı, üst segment telefonların bazılarını yurt dışından getirmek daha mantıklı olmaya devam edecek. Ama IMEI kayıt ücretlerinin artırılması ve artmaya devam etmesi, IMEI kaydı ile ilgili artırılan zorluklar, yurt dışından getirilen telefonlara talebi düşürecek gibi gözüküyor.

Kaynak: ShiftDelete.net