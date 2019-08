İki oyun bedava oldu!

EPİC Games, oyunculardan büyük ilgi gören iki oyunu kısa süreliğine bedava dağıtmaya karar verdi. 5 Eylül tarihine kadar kullanıcılar, oyunları kütüphanelerine bedava indirebilecek.



Epic Games'in bedava dağıtıma sunduğu oyunlardan Inside, PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows, platformları için PLAYDEAD tarafından geliştirilmiş iki boyutlu bir bulmaca-platform oyunu. Yayınlandığı 2016 yılı içerisinde birçok ödüle aday gösterilmiş ve Game Critics Awards "Yılın En iyi Bağımsız Oyunu" ödülünü kazandı. Karanlık atmosferiyle dikkat çeken Inside, kaybolan bir çocuğun maceralarını konu alıyor.

Gelelim bedava olan diğer oyuna... Celeste, eski nostaljik oyunlara alternatif bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca oyunun oyuncular tarafından sevildiğinin de altını çizelim. Steam’den alınan inceleme verilerine göre 9.381 oyuncunun incelediği oyun yüzde 97 olumlu not almış durumda.