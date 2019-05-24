Huawei'ye karşı bir hamle de Microsoft'tan geldi

MICROSOFT, kendi işletim sistemiyle çalışan ve firmanın farklı içeriklerine erişimi olan Huawei ürünleri siparişlerini askıya aldı.

BAĞLANTILARINI KESMEYİ AMAÇLIYOR

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, ABD Huawei'i kara listeye alarak, firmanın ABD teknoloji firmaları ile bağlantılarını kesmeyi amaçlıyor.

SADECE SİPARİŞLERİN ASKIYA ALINDIĞI BELİRTİLDİ

Haberde, Microsoft'un kararının, Huawei ile bağlarını tamamen kesmesi anlamına gelmediği, sadece siparişlerin askıya alındığı belirtildi ve Microsoft işletim sistemi kullanılan Huawei cihazlarının güncelleme ve güvenlik hizmetlerinden yararlanmaya devam edeceğine işaret edildi.