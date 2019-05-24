MICROSOFT, kendi işletim sistemiyle çalışan ve firmanın farklı içeriklerine erişimi olan Huawei ürünleri siparişlerini askıya aldı.
BAĞLANTILARINI KESMEYİ AMAÇLIYOR
South China Morning Post gazetesinin haberine göre, ABD Huawei'i kara listeye alarak, firmanın ABD teknoloji firmaları ile bağlantılarını kesmeyi amaçlıyor.
SADECE SİPARİŞLERİN ASKIYA ALINDIĞI BELİRTİLDİ
Haberde, Microsoft'un kararının, Huawei ile bağlarını tamamen kesmesi anlamına gelmediği, sadece siparişlerin askıya alındığı belirtildi ve Microsoft işletim sistemi kullanılan Huawei cihazlarının güncelleme ve güvenlik hizmetlerinden yararlanmaya devam edeceğine işaret edildi.
Huawei'ye karşı bir hamle de Microsoft'tan geldi
Google'ın ardından Huawei'ye karşı bir hamle de Microsft'tan geldi. Teknoloji devi, Huawei ürünleri siparişlerini askıya aldı
MICROSOFT, kendi işletim sistemiyle çalışan ve firmanın farklı içeriklerine erişimi olan Huawei ürünleri siparişlerini askıya aldı.