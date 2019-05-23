Huawei'ye bir kısıtlama da Japonya’dan: Panasonic de tedariklerini askıya aldı

Japon teknoloji devi Panasonic, Çin telekomünikasyon üreticisi Huawei'ye yönelik ABD kısıtlamalarının ardından, Huawei'ye satışı gerçekleştirilen bazı bileşenlerin tedariğini askıya alma kararı verdi.

Huawei'ye bir kısıtlama da Japonya’dan: Panasonic de tedariklerini askıya aldı
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ABD ve Çinli telekomünikasyon teknolojileri üreticisi Huawei arasında devam eden ve ABD'nin yaptırım kararı ile doruğa ulaşan gerilimde, bir adım da Japon teknoloji devi Panasonic'ten geldi. Panasonic, Huawei'ye satışı gerçekleştirilen bazı bileşenlerin tedariğini askıya alma kararı verdi. Huawei'ye elektronik parçalar sağladığı bilinen Panasonic'in kararının yalnızca bazı teknolojik bileşenleri kapsadığı belirtilirken, söz konusu bileşenlerin akıllı telefonlarla ilgili olduğu düşünülüyor. 

DİĞER ÜRÜNLER İNCELENECEK

Osaka merkezli şirketin, Huawei'ye tedarik ettiği diğer ürünlerin satışının ABD Ticaret Bakanlığı kararından etkilenip etkilenmeyeceğini inceleyeceği belirtildi. Öte yandan Panasonic'in, ABD firmalarının parça ve teknolojisini kullanan yazılımların da dahil olduğu ürünlerinin ABD yaptırımları ile karşılaşabileceğini, tedariği kısıtlanan ürünlerin kapsamının artabileceğini değerlendiği belirtiliyor. Japon teknoloji üreticisinin ayrıca bünyesinde bulunan grup şirketlerine de Huawei ile olan ilişkilerini inceleme talimatı verdiği kaydedildi. 

ARTAN GERİLİM

Çinli Huawei'nin iktidardaki Komünist Partisi’ne bağlı olduğu gerekçesiyle casusluk tehlikesi oluşturduğunu savunan ABD yönetimi söz konusu firmayı kara listeye almış, ABD Ticaret Bakanlığı’nın aldığı kararla ekonomik yaptırımlar uygulanacağı belirtilmişti. Bazı ABD merkezli teknoloji şirketlerinin Huawei'ye teknoloji tedariğini durdurma kararı almalarının ardından, ABD Ticaret Bakanlığı "geçiş süreci" boyunca Huawei şirketine uygulanan ticari kısıtlamaların kimilerini 90 günlüğüne askıya aldığını duyurmuştu. 

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