Huawei ve Google kavgasının perde arkasında ne var?

ABD'li Google, Çinli telekomünikasyon devi Huawei telefonlara Android desteğini kesti. Bunun öncesinde de ABD Başkanı Donald Trump 'Ulusal Acil Durum' ilan ederek ülkede ulusal güvenliği tehlikeye sokan şirketlerin ekipmanlarının kullanılmasını yasaklamıştı. Söz konusu kararnamenin Huawei'nin etkisini ortadan kaldırmak için atılan adım olarak görülmüştü. Peki bu olayların perde arkasında ne var?

CASUSLUKTAN ŞÜPHELENİLİYOR

ABD, Çin'in Huawei teknolojisini casusluk için kullandığını düşünüyor. Washington, müttefiklerine, Huawei'in 5G teknolojisini kullanmamaları konusunda da baskı yapıyor.

GOOGLE ANDROİD DESTEĞİNİ KESTİ

Google, Huawei telefonlara Android desteğini kesti. ABD Ticaret Bakanlığı'nın Çin merkezli Huawei'nin ABD'nin ulusal güvenliğini tehdit eden eylemleri sebebiyle ABD şirketlerinin Huawei'yle çalışmasını yasaklamasının ardından Google, bazı Android işletim sistemleri güncellemelerinin Huawei akıllı telefonlarında yasaklanacağını duyurdu.

Google'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "ABD'nin kararına uyuyor ve olası sonuçları değerlendiriyoruz" denilirken, halihazırda Huawei cihazları kullanan müşterilerin "Google Play ve Google Play Protect" uygulamalarını şimdilik kullanmaya devam edebilecekleri belirtildi.

HUAWEİ RESTİ ÇEKTİ

Huawei ise resti çekerek, Google'nin erişim kısıtlama kararı sonrası açıklama yaparak kullanıcılarına güvenlik güncellemeleri ve satış sonrası hizmet sağlamaya devam edeceğini açıkladı.