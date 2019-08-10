Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
ABD yaptırımları nedeniyle Google'ın Android sistemini kullanmasının sekteye uğramasına karşı önlemler alan Huawei, bu kapsamda geliştirmeye başladığını açıkladığı yeni işletim sistemini dünyayla paylaştı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın kara listeye aldığı, bu kapsamda Google'ın bazı ilişkileri durmasıyla birlikte Android işletim sistemini kullanmaya devam etmesi tehlikeye giren Çin merkezli teknoloji devi Huawei'den beklenen adım geldi. Huawei, Android'e alternatif olarak geliştirdiği HarmonyOS’u sonunda tanıttı. Firma yetkililerinden Richard Yu, Çin’in güneyindeki Dongguan kentinde düzenlediği basın toplantısında HarmonyOS’un ‘dünyaya daha fazla uyum getireceğini’ söyledi.'Daha sorunsuz çalışması ve güvenli olması adına' yeni sistemin 'gelecek odaklı' tasarlandığını söyleyen Yu, HarmonyOS'un Android ve (Apple'ın işletim sistemi) iOS'tan tamamen farklı olduğunu vurguladı. Sistemin ilk versiyonu bu yıl Huawei'nin akıllı ekrana sahip ürünlerinde kullanılmaya başlanacak. Geleck 3 yılda da giyilebilir teknoloji ürünleri de dahil olmak üzere daha çeşitli akıllı ürünler için de farklı versiyonları geliştirilecek.
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