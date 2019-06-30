Huawei için flaş gelişme: Trump yeşil ışık yaktı

ABD ile Çin arasındaki gerginlik, bir süredir Huawei ürünleriyle ilgili ABD ambargosu nedeniyle şirketin zor günler geçirmesine neden oluyordu. Özellikle Google'ın Huawei ile yola devam etmeme kararı ve lisansın iptal edilmesi kullanıcıların da kafasını bulandırmış, şirketin telefon pazarındaki geleceğinde büyük bir soru işareti belirmişti.

Ancak yaşanan son gelişmeler ABD'nin Huawei'ye karşı tavrında olumlu yönde net bir değişiklik yaptığını ortaya koyuyor. Geçtiğimiz günlerde Intel ve Microsoft tarafından Huawei'ye desteğin süreceği duyurulurken, bugün ise ABD Başkanı Donald Trump, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Amerika merkezli şirketlerin Huawei’ye ekipman satmaya devam edebileceğini açıkladı.

Trump, 'ulusal güvenlik problemi' oluşturacak bir durumun ortaya çıkmaması durumunda ABD merkezli şirketin Huawei'ye ekipman satışına devam edebileceğini belirtirken, aylardır süren büyük belirsizlik de böylece sona ermişe benziyor.

Her ne kadar Trump'ın bu açıklamasında Google'a özellikle vurgu yapılmadıysa da Android lisans iptali durumunun ortadan kalkması kuvvetle muhtemel görünüyor.