Huawei'den cihazları çok hızlı şarj edecek teknoloji

HUAWEİ 40 W hızlı şarj teknolojisi hakkında açıklamalarda bulunan Huawei akıllı telefon departmanı yardımcısı Li Xiaolong, söz konusu teknolojiyle beraber 15 inç Apple Macbook Pro'nun şarj edilebileceğini belirtti.

11 Nisan tarihinde kullanıcılarla buluşması beklenen şarj teknolojisi ilk ortaya çıktığında bir kablo sayesinde Huawei Matebook'a bağlanmıştı. Ortaya çıkan test sonuçlarına göre ise bu güç kaynağının 40 W hızlı şarjı desteklemesi bekleniyor.



Huawei'nin 40 W hızlı şarj teknolojisini hali hazırda bulunan güç kaynağıyla karşılaştırdığımızda %20 daha yüksek kapasiteye sahip olduğunu görüyoruz. Hacim konusunda %9 daha düşük, ağırlık tarafında ise %10 oranında daha az. Bu teknolojinin 4000 mAh bataryaya seri bağlanması durumunda üç adet Mate 20'yi aynı anda şarj edebildiğini belirtelim.