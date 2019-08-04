Honor 9X ilk gün ne kadar sattı?
Honor, Çin'de 30 Temmuz günü satışa çıkan Honor 9X akıllı telefonun ilk gününde 300 bin adet sattığını duyurdu. Peki Çin'de yoğun ilgi gören Honor 9X hangi özelliklerle geliyor?
Tmall, JD ve Suning gibi online mağazalarda başlayan satışlarda sadece 2 dakikada 200 milyon Çin Yuanı (170 milyon TL) barajı aşıldı. HONOR 8X’in geçen yıl elde ettiği rekoru ikiye katlayan yeni model, ayrıca X serisi aygıtların tüm zamanlar rekorunu da kırmış oldu.
Honor 9X Teknik Özellikleri:
6.59 inç FHD+ (2340 × 1080 piksel) IPS ekran
Kirin 810 işlemci
4 GB veya 6 GB RAM seçenekleri
64 GB veya 128 GB dahili bellek seçenekleri
16 megapiksel çözünürlüğünde hareketli ön kamera
48 megapiksel f/1.8 diyafram açıklığında ana arka kamera
2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik sensörü
163.1 mm x 77.2 mm x 8.8 mm boyutlar ve 206 gram ağırlık
Parmak izi okuyucu sensör (telefonun yan kısmında bulunuyor)
4G bağlantı desteği, Bluetooth 5.0
GPU Turbo 3.0
EMUI 9.1.1 (Android 9 Pie)
4.000 mAh batarya kapasitesi
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