Honor 9X ilk gün ne kadar sattı?

Tmall, JD ve Suning gibi online mağazalarda başlayan satışlarda sadece 2 dakikada 200 milyon Çin Yuanı (170 milyon TL) barajı aşıldı. HONOR 8X’in geçen yıl elde ettiği rekoru ikiye katlayan yeni model, ayrıca X serisi aygıtların tüm zamanlar rekorunu da kırmış oldu.

Honor 9X Teknik Özellikleri:



6.59 inç FHD+ (2340 × 1080 piksel) IPS ekran

Kirin 810 işlemci

4 GB veya 6 GB RAM seçenekleri

64 GB veya 128 GB dahili bellek seçenekleri

16 megapiksel çözünürlüğünde hareketli ön kamera

48 megapiksel f/1.8 diyafram açıklığında ana arka kamera

2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik sensörü

163.1 mm x 77.2 mm x 8.8 mm boyutlar ve 206 gram ağırlık

Parmak izi okuyucu sensör (telefonun yan kısmında bulunuyor)

4G bağlantı desteği, Bluetooth 5.0

GPU Turbo 3.0

EMUI 9.1.1 (Android 9 Pie)

4.000 mAh batarya kapasitesi

