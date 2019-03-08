Hemen silin! Bu antivirüs uygulaması kredi kartı bilgilerinizi çalıyor

Telefonunuzda bu uygulamalar varsa derhal çöp kutusuna! İşte Google'ın, uygulama mağazasından kaldırdığı ve milyonlarca insanın telefonuna yüklediği o uygulamalar...

Hemen silin! Bu antivirüs uygulaması kredi kartı bilgilerinizi çalıyor
banner404
Master Cleaner - CPU Booster:
Master Cleaner - CPU Booster:
Telefonu hızlandırdığını iddia eden bu uygulama aslında tam bir tuzak; yüklüyse ilk işiniz hemen bu uygulamayı kaldırmak olsun.
2
Antivirus Free Process Virus:
Antivirus Free Process Virus:
Telefonunuzu koruduğunu iddia eden bir antivirüs uygulaması gibi görünse de; aslında kredi kartı bilgilerinizi çalıyor.
3
Realtime Booster:
Realtime Booster:
Telefonunuzu hızlandırdığını iddia ediyor, ancak bilgilerinizi çalmaktan başka bir şey yapmıyor.
4
SmartSwipe:
SmartSwipe:
Bu uygulama telefonunuza yüklüyse hemen kaldırın; kredi kartı bilgilerinizi anında telefondan çalıyor.
5
Cartoon Art Photo:
Cartoon Art Photo:
Fotoğrafları çizgi filme dönüştüren başarılı bir uygulama gibi görünüyor; ancak kredi kartı bilgilerini çalıyor.
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Çoban: 'Kadın kapitalizmin figürü oldu'
Çoban: 'Kadın kapitalizmin figürü oldu'
  1. GÜNCEL

banner528

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479