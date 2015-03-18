Haziranda geliyor! 1 yıl da bedava

18 Mart 2015 Çarşamba 11:54
Microsoft, yaz aylarında Windows 10’u kullanıma açık hale getirmeyi planlıyor. Kesin bir tarih verilmemiş olsa da Windows’un başında bulunan Terry Myerson, haziranda ayında Windows 10’un kullanıcıların hizmetine sunulacağını belirtti. Myerson, “Bugün 190 ülkede 111 dilde kullanılacak olan Windows 10’u geliştirmeye devam ederek, önümüzdeki yaz satışa sunacağız” dedi. Windows 7 ve Windows 8 kullanıcıları, işletim sistemlerini Windows 10’a ücretsiz olarak yükselterek bir yıl boyunca kullanabilecekler.
WINDOWS 10 HER CİHAZDA ÇALIŞACAK
Yeni Windows tablet, telefon, televizyon, bilgisayar ve hatta phablet dahil birçok farklı cihazın çalıştırabileceği bir işletim sistemi olacak. Daha da önemlisi bu cihazlar için tek bir uygulama mağazası olacak ve örneğin bilgisayarınızda indirdiğiniz uygulamayı aynı şekilde telefonunuzda da istediğiniz taktirde yükleyebileceksiniz.
BİR UYGULAMA HER CİHAZDA ÇALIŞACAK
Geliştiriciler geliştirdikleri uygulamaları örneğin telefon için hazırladıklarında bu uygulamalar televizyon, tablet gibi farklı platformlar altında da çalışabilecek ve böylece yazılımcı çok daha geniş kitlelere kısa sürede ulaşabilecek. Windows 8 uygulamaları sadece dokunmatik arayüzde değil, klavye ve fare ile de uyumlu çalışacak.
CİHAZA ÖZEL ARAYÜZ
Örneğin klavye ve farenin bulunduğu bir bilgisayarı kullanıyorken, Windows 10 size klasik bir masaüstü arayüzü sunacak. Ancak eğer tablet kullanıyorsanız, işletim sistemi tablet moduna geçerek klavyeyi devre dışı bırakacak ve tamamen dokunmatik arayüze odaklı bir görünüme geçecek.
BAŞLAT MENÜSÜ GERİ DÖNDÜ
Windows 10'un arabiriminde dikkat çeken en önemli özellik klasik masaüstü görünümünün korunmuş olması. Özellikle Windows 7 ile olan benzerliği dikkatlerden kaçmıyor. Daha da önemlisi ise Başlat menüsünün sabit bir şekilde yine sol alt bölmede kendine yer bulması denilebilir.
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Son Güncelleme: 18.03.2015 10:59