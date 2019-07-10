Gürültüyü engelleyecek yeni kulaklığın bilgileri sızdı

AİRPODS 3 olarak satışa sunulması planlanan cihazın AirPods Pro ismiyle de satışa sunulabileceği düşünülürken, cihazın tasarım olarak da kayda değer yeniliklerle gelmesi bekleniyor. AirPods'un ilk ve ikinci sürümlerinin tasarımlarında herhangi bir değişiklik yapılmazken, üçüncü nesil kulaklıklarda Apple'ın yeni bir tasarım anlayışını AirPods serisine yansıtması bekleniyor.

2020 yılı başlarında satışa sunulması beklenen AirPods 3'ün en dikkat çeken özelliği gürültü önleme teknolojisi olacak. Bu teknoloji sayesinde mevcut AirPods'larda yaşanan gürültü sorunu da tarihe karışacak gibi görünüyor.



Ancak bu teknoloji, beraberinde yeni bir sorunu da getiriyor. Gürültü önleme teknolojisini kullanan AirPods, haliyle daha çok güç harcayacak ve bu da bataryaya daha fazla yük anlamına geliyor. AirPods için hayati bir öneme sahip olan batarya ömrünün kısalmasına yol açabilecek böylesi bir teknolojiyi yaparken şirketin bu engeli nasıl aşacağı ise merak konusu.

