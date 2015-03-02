Google'dan yazılım devrimi

02 Mart 2015 Pazartesi 10:16
NATURE Dergisi'nde yayımlanan araştırmaya göre, Google'ın DeepMind bölümü araştırmacılarının insan beyninden esinlenerek yaptıkları "Al" adlı bilgisayar programı, 40 klasik Atari oyununun nasıl oynanacağını kendi kendine öğrendi. Program, oyunların yarısında profesyonel oyunculardan daha iyi sonuçlar elde etti.
KENDİ KENDİNE ÖĞRENİYOR
DeepMind Başkan Yardımcısı Dr. Demis Hassabis, "Şimdiye kadar kendi kendine öğrenen sistemler, nispeten daha basit problemler için kullanılmıştı. İlk kez programı, insanlar için bile zorlayıcı olan görevleri tamamlaması için kullandık. Şimdi Al'e bir oyun ve yeni bir ekran veriyoruz, birkaç saat oynadıktan sonra ne yapacağını kendi kendine öğreniyor" dedi.
OYUNDA USTALAŞTI
Hassabis, programın "Space Invaders" oyununda ustalaştığını, "Pac-Man"de ise henüz zorlandığını söyledi.
DÜNYA ŞAMPİYONUNU YENDİ
Daha önce 1997'de IBM'in "Deep Blue" adını verdiği satranç oyunu programının Dünya Şampiyonu Garry Kasparov'u yendiğini anımsatan Hassibis, "Deep Blue, satrançta ustalaşması için gerekli tüm yönergelere sahipti. Bizim programımıza ise sadece oyunla ilgili en temel bilgi yükleniyor. Sisteme verdiğimiz tek bilgi, ekrandaki ham pikseller ve oyunda yüksek puan alması gerektiği. Geriye kalan her şeyi kendisinin bulması gerekiyor" diye konuştu. Boks, tenis ve araba yarışının da aralarında bulunduğu 49 farklı oyun verilen makinenin, bu oyunlardan 29'unda insanlardan daha iyi performans sergilediği kaydedildi. "Video Pinball", "Boxing" ve "Breakout" oyunlarında profesyonel oyuncuları geride bırakan makine, en çok "Pac-Man", "Private Eye" ve "Montezuma's Revenge" oyunlarında zorlandı.
EN ÇOK YATIRIM YAPILAN ALANLARDAN BİRİ
Öğrenen makineler, teknoloji firmalarının son yıllarda en çok yatırım yaptığı alanlardan birini oluşturuyor. Google, "DeepMind Teknologies" şirketini geçen yıl yaklaşık 620 milyon dolara satın almıştı.
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Son Güncelleme: 01.03.2015 17:18