Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Google'dan yazılım devrimi

Nature Dergisi'nde yayımlanan araştırmaya göre, Google'ın DeepMind bölümü araştırmacılarının insan beyninden esinlenerek yaptıkları "Al" adlı bilgisayar programı, 40 klasik Atari oyununun nasıl oynanacağını kendi kendine öğrendi

Google'dan yazılım devrimi

Nature Dergisi'nde yayımlanan araştırmaya göre, Google'ın DeepMind bölümü araştırmacılarının insan beyninden esinlenerek yaptıkları "Al" adlı bilgisayar programı, 40 klasik Atari oyununun nasıl oynanacağını kendi kendine öğrendi

02 Mart 2015 Pazartesi 10:16
Google'dan yazılım devrimi
banner404
NATURE Dergisi'nde yayımlanan araştırmaya göre, Google'ın DeepMind bölümü araştırmacılarının insan beyninden esinlenerek yaptıkları "Al" adlı bilgisayar programı, 40 klasik Atari oyununun nasıl oynanacağını kendi kendine öğrendi. Program, oyunların yarısında profesyonel oyunculardan daha iyi sonuçlar elde etti.
KENDİ KENDİNE ÖĞRENİYOR
DeepMind Başkan Yardımcısı Dr. Demis Hassabis, "Şimdiye kadar kendi kendine öğrenen sistemler, nispeten daha basit problemler için kullanılmıştı. İlk kez programı, insanlar için bile zorlayıcı olan görevleri tamamlaması için kullandık. Şimdi Al'e bir oyun ve yeni bir ekran veriyoruz, birkaç saat oynadıktan sonra ne yapacağını kendi kendine öğreniyor" dedi.
OYUNDA USTALAŞTI 
Hassabis, programın "Space Invaders" oyununda ustalaştığını, "Pac-Man"de ise henüz zorlandığını söyledi.
DÜNYA ŞAMPİYONUNU YENDİ
Daha önce 1997'de IBM'in "Deep Blue" adını verdiği satranç oyunu programının Dünya Şampiyonu Garry Kasparov'u yendiğini anımsatan Hassibis, "Deep Blue, satrançta ustalaşması için gerekli tüm yönergelere sahipti. Bizim programımıza ise sadece oyunla ilgili en temel bilgi yükleniyor. Sisteme verdiğimiz tek bilgi, ekrandaki ham pikseller ve oyunda yüksek puan alması gerektiği. Geriye kalan her şeyi kendisinin bulması gerekiyor" diye konuştu. Boks, tenis ve araba yarışının da aralarında bulunduğu 49 farklı oyun verilen makinenin, bu oyunlardan 29'unda insanlardan daha iyi performans sergilediği kaydedildi. "Video Pinball", "Boxing" ve "Breakout" oyunlarında profesyonel oyuncuları geride bırakan makine, en çok "Pac-Man", "Private Eye" ve "Montezuma's Revenge" oyunlarında zorlandı.
EN ÇOK YATIRIM YAPILAN ALANLARDAN BİRİ
Öğrenen makineler, teknoloji firmalarının son yıllarda en çok yatırım yaptığı alanlardan birini oluşturuyor. Google, "DeepMind Teknologies" şirketini geçen yıl yaklaşık 620 milyon dolara satın almıştı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 01.03.2015 17:18
Anahtar Kelimeler:
KABAKTatlıTarifYazTemizlikPlanUzmanlarKulak VerinUyarılarHastalıkSağlıkTuğba EczanesiTuğba TaşkıranAhmet ErtunçNisanMustafa ErkanDidem TanrıseverFilika RestoranAlanyaBoyun SarkmasıBakımCilt BakımıCilt Soru
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Resmen açıklandı! Whatsapp ücretli oluyor
Resmen açıklandı! Whatsapp ücretli oluyor
Bir döneme damga vuran uygulama geri döndü
Bir döneme damga vuran uygulama geri döndü
Kullananlar dikkat! WhatsApp artık değişiyor
Kullananlar dikkat! WhatsApp artık değişiyor

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim