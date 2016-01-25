Google'a dev vergi cezası

2005 yılından bu yana devam eden Google vergi soruşturmasında sonuç açıklandı... Google, vergi dairesinin başlattığı soruşturmanın ardından İngiltere’ye 185 milyon dolar vergi ödemeyi kabul etti.

Dünyanın en büyük arama motoru Google, İngiltere'ye ucu 2005 yılına dayanan vergi borcunu ödeyeceğini duyurdu.Google'ın ana şirketi Alphabet Inc., vergi dairesinin başlattığı soruşturmanın ardından İngiltere'ye 130 milyon sterlinlik (185 milyon dolar) vergi ödemeyi kabul etti.