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Google'a dev vergi cezası

Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google, 2005 yılından bu yana devam eden vergi davasında ödemeyi kabul etti

Google'a dev vergi cezası

Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google, 2005 yılından bu yana devam eden vergi davasında ödemeyi kabul etti

25 Ocak 2016 Pazartesi 12:42
Google'a dev vergi cezası
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2005 yılından bu yana devam eden Google vergi soruşturmasında sonuç açıklandı... Google, vergi dairesinin başlattığı soruşturmanın ardından İngiltere’ye 185 milyon dolar vergi ödemeyi kabul etti.
Dünyanın en büyük arama motoru Google, İngiltere'ye ucu 2005 yılına dayanan vergi borcunu ödeyeceğini duyurdu.Google'ın ana şirketi Alphabet Inc., vergi dairesinin başlattığı soruşturmanın ardından İngiltere'ye 130 milyon sterlinlik (185 milyon dolar) vergi ödemeyi kabul etti.
 
Google'ın İngiltere'de 2006'dan 2011 yılına kadar 18 milyar dolarlık geliri elde etmesine rağmen 16 milyon dolar kurumsal vergi ödemesi eleştiri konusu olmuştu.
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Son Güncelleme: 26.01.2016 01:57
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Googlea Dev Vergi CezasıGoogleVergi Soruşturması
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